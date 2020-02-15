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Эксперт: порты стали серьезно относиться к проблеме загрязнения океана
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РИА Новости

Эксперт: порты стали серьезно относиться к проблеме загрязнения океана

12:16 15.02.2020
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© Fotolia / JAYМусор в воде
Мусор в воде
© Fotolia / JAY
Мусор в воде. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 фев - РИА Новости. Порты и суда практически всех стран мира начали серьезно относиться к проблеме загрязнения океана, он становится чище, считает капитан корабля "Паллада" Николай Зорченко, который скоро отпразднует 50-летний юбилей первого выхода в море.
"Во флоте очень серьезно относятся к проблеме загрязнения моря. Следов нефти в море сейчас тоже почти не увидишь. Раньше в Индийский океан уйдёшь, прям нефтяные пятна (видны повсюду)", - сказал он журналистам.
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На берегу во всех портах, во всех странах хорошо поставлено дело сбора мусора. "Поэтому только пришли, сразу идём и берём справку, сколько мы сдали пластика. Самое главное контроль - допустим, взяли 22 тысячи бутылок воды на борт, и за эти 22 тысячи бутылок мы должны отчитаться", - говорит капитан.
Каждая бутылка специально готовится к утилизации. "Сначала ее нужно свернуть конвертиком, как следует примять ее, а затем положить в специальные мешки", - поясняет Зорченко.
Пищевые отходы разрешается бросать за борт - кормить акул или чаще всего чаек. "Иногда идём, вокруг никакой живности, время 12:16 - уборка со столов. И тут появляются птицы. Курсанты выбрасывают еду за борт, птицы все съедают, а потом снова улетают до ужина. Как знают", - с улыбкой говорит он журналистам.
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