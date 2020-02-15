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Зариф и Пристайко обсудили катастрофу с украинским самолетом
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РИА Новости

Зариф и Пристайко обсудили катастрофу с украинским самолетом

12:16 15.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил со своим украинским коллегой Вадимом Пристайко авиакатастрофу с украинским самолетом, сбитым случайно в начале января.
"В ходе переговоров на полях Мюнхенской конференции по безопасности стороны обменялись мнениями по (ситуации) с украинским самолетом, а также по сотрудничеству двух страны в расследовании (катастрофы – ред.)", - говорится в сообщении Telegram-канала МИД Ирана.
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Выполнявший рейс в Киев Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.
Иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно - за крылатую ракету. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.
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Крушение украинского самолета в ИранеВадим ПристайкоМеждународные авиалинии УкраиныМохаммад Джавад ЗарифBoeing 737МИД ИранаМюнхенская конференция по безопасностиУкраинаВ мире
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