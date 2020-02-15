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Почти два миллиона россиян употребляют наркотики
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РИА Новости

Почти два миллиона россиян употребляют наркотики

11:52 15.02.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Сотрудник полиции. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев - РИА Новости. Число россиян, регулярно или изредка употребляющих наркотики, составляет 1,9 миллиона человек, следует из данных социологических исследований антинаркотических комиссий в регионах РФ.
Они изложены в опубликованном МВД проекте Стратегии государственной антинаркотической политики РФ до 2030 года.
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Такие исследования проводятся для выявления уровня наркотизации общества, отношения населения к проблемам в сфере контроля за оборотом наркотиков.
"Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%", - говорится в тексте проекта.
Данные опроса также показали, что с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% (22,1) опрошенных. Кроме того, у каждого четвертого респондента (23,9%) в кругу общения есть лица с "опытом потребления наркотиков".
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