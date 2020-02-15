Почти два миллиона россиян употребляют наркотики

В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков

В России более 4,4 тысячи человек ежегодно умирают от наркотиков

Такие исследования проводятся для выявления уровня наркотизации общества, отношения населения к проблемам в сфере контроля за оборотом наркотиков.

"Число респондентов, потребляющих наркотики как регулярно, так и эпизодически, оценивается в 1,9 миллиона человек, или 1,3%", - говорится в тексте проекта.

Данные опроса также показали, что с предложением попробовать наркотики сталкивается порядка 22% (22,1) опрошенных. Кроме того, у каждого четвертого респондента (23,9%) в кругу общения есть лица с "опытом потребления наркотиков".