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В КНР рассказали, как коронавирус влияет на торговую сделку с США
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РИА Новости

В КНР рассказали, как коронавирус влияет на торговую сделку с США

07:02 15.02.2020
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© REUTERS / China Daily Дезинфекция улицы в Пекине
Дезинфекция улицы в Пекине
© REUTERS / China Daily
Дезинфекция улицы в Пекине
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. США из-за распространения коронавируса ввели ненужные ограничения в отношении Китая, это создает определенные неудобства для реализации первой части торговой сделки, Вашингтону следует помнить о необходимости выполнять взятые на себя обязательства, заявил глава МИД Китая Ван И.

"Китай является страной, которая неуклонно выполняет свои обещания, если мы пришли к согласию, то слово держим. Первая фаза торгово-экономического соглашения между Китаем и США была достигнута на основе равенства и взаимного уважения, мы готовы выполнять сделку, чтобы соглашение было действительно выгодным для Китая, Соединенных Штатов и для всего мира", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.

По его словам, нынешняя эпидемия коронавируса окажет временное влияние на китайскую экономику, но после того как страна справится со вспышкой заболевания, потребительский спрос быстро восстановится, как и внутренний импульс развития китайской экономики, а объем китайского рынка продолжит расширяться.
Глава внешнеполитического ведомства с сожалением отметил, что США в настоящее время полностью ограничили обмен между двумя странами, "что объективно создает неудобства для реализации соглашения".
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"Надеемся, что США рассмотрят вопрос о том, как соблюдать рекомендации ВОЗ и будут избегать введения ненужных ограничений на поездки и торговлю. Выполнение этого соглашения является обязанностью обеих сторон, Китай возьмет на себя соответствующие обязательства, США также должны надлежащим образом выполнять свои обязательства перед Китаем в рамках первой фазы соглашения", - подчеркнул Ван И.
США и Китай 15 января подписали первую часть торгового соглашения, в рамках которой Вашингтон все же сохранил пошлины в размере 25% на китайские товары объемом около 250 миллиардов долларов наряду с 7,5% на товары объемом 120 миллиардов долларов.
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Соглашение предусматривает, что китайская сторона закупит американских промышленных товаров на 75 миллиардов долларов, энергоносителей – на 50 миллиардов долларов, сельскохозяйственной продукции – на 40 миллиардов долларов, еще 35-40 миллиардов долларов в ближайшие два года Китай должен будет потратить на услуги. Так США рассчитывают привести дисбаланс в торговле с Китаем, который насчитывал сотни миллиардов долларов, к "честному" знаменателю.
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