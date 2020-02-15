Глава МИД КНР прокомментировал отношениях с США

По его словам, все страны являются равноправными членами международного сообщества и имеют право на развитие.

Он отметил, что до тех пор, пока соблюдаются цели и принципы Устава ООН, и в особенности принцип невмешательства во внутреннюю политику и уважения суверенитета государств, страны с различными социальными системами не будут представлять угрозы друг для друга.