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Глава МИД КНР прокомментировал отношениях с США
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РИА Новости

Глава МИД КНР прокомментировал отношениях с США

06:53 15.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Китая Ван И
Министр иностранных дел Китая Ван И
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Китая Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 15 фев – РИА Новости. Все страны имеют равное право на развитие и выбор социальной системы, а те, кто выступает за "конфликт цивилизаций", просто не готовы и не могут принять подъем и развитие любой незападной цивилизации, заявил глава МИД Китая Ван И.
"Мир богат и разнообразен, различные цивилизации должны уважать друг друга, учиться друг у друга и общими усилиями содействовать прогрессу и развитию человечества. Те же, кто выступает за "конфликт цивилизаций", в подсознании все еще сохранили идею о превосходстве западной цивилизации. Они не готовы и не в состоянии принять подъем и развитие любой незападной цивилизации. Но это несправедливо", - заявил Ван И в интервью агентству Рейтер, текст которого опубликован на сайте МИД КНР.
По его словам, все страны являются равноправными членами международного сообщества и имеют право на развитие.
"Американская система и модель - выбор американского народа, и Китай никогда не вмешивался во внутренние дела США. В то же время социализм с китайской спецификой является выбором китайского народа, и нам уже удалось добиться больших успехов, Соединенным Штатам также следует уважать этот выбор китайского народа", - подчеркнул он.
Он отметил, что до тех пор, пока соблюдаются цели и принципы Устава ООН, и в особенности принцип невмешательства во внутреннюю политику и уважения суверенитета государств, страны с различными социальными системами не будут представлять угрозы друг для друга.
Флаги США и Китая
06:34
Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
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Ван И (политик)МИД КНРКитайСШАВ мире
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