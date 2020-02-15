Православные христиане отмечают Сретенье Господне

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Артем Буденный. Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Патриарх Московский и вся Руси Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил в пятницу Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, а в сам праздник проведет Литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году. По преданию, в 540-х годах в Антиохии произошли землетрясения, наступили болезни. Верующие провели в день Сретенья Господня крестный ход и всенощное бдение. После этого несчастья отступили. Сегодня Сретенье Господне — один из 12 главных церковных праздников. Также 15 февраля в Церкви отмечают Всемирный день православной молодежи. В РПЦ его ввели в 2002 году по благословению патриарха Московского и вся Руси Алексия II

Сретенье Господне (по-русски — "встреча") напоминает о встрече старца Симеона с младенцем Иисусом Христом, которого родители — Мария и Иосиф — принесли в Иерусалимский храм через 40 дней после рождения.

По иудейской традиции мальчиков-первенцев полагалось посвящать Богу: отдавать для служения в Храм. Однако можно было просто "выкупить" ребенка, принеся жертву Богу. Еще иудеи должны были принести благодарственную жертву всесожжения: за то, что Бог послал ребенка. Третья жертва, которую должна была принести Богородица в тот день — жертву очищения, поскольку предполагается, что все люди наследуют первородный грех Адама и Евы: как поет царь Давид, "я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя" (Пс. 50,7).

"Богородица, родившая от Духа Святого, и сам Христос от этих законных обрядов должны были быть освобождены. Но и Богородица, и Христос исполняют правду Божию как люди: она как человек, а он как богочеловек, — рассказал РИА Новости настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. — Это дает нам понять, что мы призваны к исполнению Закона, что Закон во Христе не отменяется, но нравственно дополняется заповедью любви".

Также Богородица не могла 40 дней посещать Храм, после родов "очищаясь от кровей своих" (Лев. 12). Когда она с сыном пришла в Храм и исполнила Закон, их встретил старец Симеон. По преданию, ему было более 300 лет. Ему было откровение от Бога, что он не умрет, пока не увидит рожденного от девы Христа.

Также в тот день младенцу Иисусу поклонилась Анна-пророчица — вдова, "служившая Богу постом и молитвой". Она "славила Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме".

"Говорят, что символически на Сретение Ветхий Завет встречается с Новым. Ветхий Завет - некое пророческое служение, цель которого - подготовить людей к встрече с Христом, Мессией. Симеон и пророчица Анна — как бы последние "пророки" Ветхого Завета. Когда Симеон берет на руки младенца и Анна его прославляет, мы видим завершение ветхозаветного предназначения, пророческого служения", — объясняет Агейкин.

Протоиерей обращает внимание на то, что в празднике Сретения Господня "видна Голгофа, а тропарь Сретения заканчивается прославлением Воскресения Христова".

"Дело в том, что в младенце Христе и есть искупление для человечества. Своей смертью на кресте Христос "выкупает" человечество, приносит в жертву самого себя за грехи людей, и, таким образом, дает возможность освободиться от первородного греха", — пояснил священник.

Однако, по его словам, освобождение происходит не автоматически, но "через таинство крещения и христианскую жизнь".