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Религия и мировоззрение
2020-02-15T10:50+0300
https://ria.ru/20200215/1564808314.html
Православные христиане отмечают Сретенье Господне
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РИА Новости

Православные христиане отмечают Сретенье Господне

02:51 15.02.2020 (обновлено: 10:50 15.02.2020)
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© РИА Новости / Ханс Георг ШнаакТроицкий собор в Троице-Сергиевой лавре
Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре
© РИА Новости / Ханс Георг Шнаак
Троицкий собор в Троице-Сергиевой лавре. Архивное фото
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости, Артем Буденный. Православные христиане 15 февраля отмечают Сретенье Господне. Патриарх Московский и вся Руси Кирилл совершил в пятницу Всенощное бдение в столичном храме Христа Спасителя, а в сам праздник проведет Литургию в Успенском соборе Московского Кремля, сообщает официальный сайт Русской православной церкви (РПЦ).
Празднование Сретения Господня было установлено в Византии в 544 году. По преданию, в 540-х годах в Антиохии произошли землетрясения, наступили болезни. Верующие провели в день Сретенья Господня крестный ход и всенощное бдение. После этого несчастья отступили. Сегодня Сретенье Господне — один из 12 главных церковных праздников. Также 15 февраля в Церкви отмечают Всемирный день православной молодежи. В РПЦ его ввели в 2002 году по благословению патриарха Московского и вся Руси Алексия II.
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15 февраля 2016, 04:24Религия и мировоззрение
Сретение Господне по православному календарю15 февраля (2 февраля по старому стилю) Русская православная церковь отмечает двунадесятый непереходящий праздник Сретения Господня.
Сретенье Господне (по-русски — "встреча") напоминает о встрече старца Симеона с младенцем Иисусом Христом, которого родители — Мария и Иосиф — принесли в Иерусалимский храм через 40 дней после рождения.
По иудейской традиции мальчиков-первенцев полагалось посвящать Богу: отдавать для служения в Храм. Однако можно было просто "выкупить" ребенка, принеся жертву Богу. Еще иудеи должны были принести благодарственную жертву всесожжения: за то, что Бог послал ребенка. Третья жертва, которую должна была принести Богородица в тот день — жертву очищения, поскольку предполагается, что все люди наследуют первородный грех Адама и Евы: как поет царь Давид, "я в беззакониях зачат, и во грехах родила меня мать моя" (Пс. 50,7).
"Богородица, родившая от Духа Святого, и сам Христос от этих законных обрядов должны были быть освобождены. Но и Богородица, и Христос исполняют правду Божию как люди: она как человек, а он как богочеловек, — рассказал РИА Новости настоятель столичного Богоявленского кафедрального собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин. — Это дает нам понять, что мы призваны к исполнению Закона, что Закон во Христе не отменяется, но нравственно дополняется заповедью любви".
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Также Богородица не могла 40 дней посещать Храм, после родов "очищаясь от кровей своих" (Лев. 12). Когда она с сыном пришла в Храм и исполнила Закон, их встретил старец Симеон. По преданию, ему было более 300 лет. Ему было откровение от Бога, что он не умрет, пока не увидит рожденного от девы Христа.
Также в тот день младенцу Иисусу поклонилась Анна-пророчица — вдова, "служившая Богу постом и молитвой". Она "славила Господа и говорила о Нем всем в Иерусалиме".
"Говорят, что символически на Сретение Ветхий Завет встречается с Новым. Ветхий Завет - некое пророческое служение, цель которого - подготовить людей к встрече с Христом, Мессией. Симеон и пророчица Анна — как бы последние "пророки" Ветхого Завета. Когда Симеон берет на руки младенца и Анна его прославляет, мы видим завершение ветхозаветного предназначения, пророческого служения", — объясняет Агейкин.
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Протоиерей обращает внимание на то, что в празднике Сретения Господня "видна Голгофа, а тропарь Сретения заканчивается прославлением Воскресения Христова".

"Дело в том, что в младенце Христе и есть искупление для человечества. Своей смертью на кресте Христос "выкупает" человечество, приносит в жертву самого себя за грехи людей, и, таким образом, дает возможность освободиться от первородного греха", — пояснил священник.

Однако, по его словам, освобождение происходит не автоматически, но "через таинство крещения и христианскую жизнь".
"Нельзя сказать, что после его жертвы Христа автоматически все стали свободы от первородного греха. "Я есть путь, истина и жизнь", - сказал он. Если мы идем путем Христовым, то освобождаемся от первородного греха. А если мы лишь сторонние наблюдатели, не живем христианской жизнью, значит, не сопричастны ему. Поэтому Иисус лишь открывает нам такую возможность, возможность встречи с ним", — подытожил представитель Русской церкви.
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Религия и мировоззрениеИисус ХристосУспенский собор Московского КремляНовости - Религия и мировоззрениеХрам Христа СпасителяМоскварелигияОбществоПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковь
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