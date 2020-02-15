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В Афросоюзе заявили о готовности направить своих наблюдателей в Ливию
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РИА Новости

В Афросоюзе заявили о готовности направить своих наблюдателей в Ливию

01:30 15.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017
Комиссар Африканского союза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги во время встречи в Москве с Сергеем Лавровым. 20 декабря 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МЮНХЕН, 15 фев - РИА Новости. Африканский союз готов направить своих наблюдателей в Ливию для контроля за соблюдением режима перемирия, заявил комиссар Афросоюза по вопросам мира и безопасности Смаил Шерги.
"Африканский союз был бы готов отправиться в Ливию. Очень важно поддержать на месте режим прекращения огня", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.
При этом, по его словам, речь идёт "как о гражданских, так и о военных наблюдателях".
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Были на саммите и премьер правящего на западе страны, в Триполи, ливийского Правительства национального согласия Файез Саррадж, и ведущий наступление на Триполи маршал Халифа Хафтар, сотрудничающий с восточноливийскими властями, хотя организовать прямые переговоры между ними вновь не удалось.
Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
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Обострение конфликта в ЛивииПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджХалифа ХафтарАфриканский союзТриполиЛивияВ мире
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