В Афросоюзе заявили о готовности направить своих наблюдателей в Ливию

"Африканский союз был бы готов отправиться в Ливию. Очень важно поддержать на месте режим прекращения огня", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности.

При этом, по его словам, речь идёт "как о гражданских, так и о военных наблюдателях".

Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.