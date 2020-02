Зелье ведьмака. Что известно о мутагенности "целебных" трав

Некоторые китайские снадобья вызывают рак мочевыводящих путей - ученые Китайские народные снадобья на основе экстрактов кирказона оказались главной причиной столь высокого уровня заболеваемости раком мочевыводящих путей среди жителей острова Тайвань, где эти препараты крайне популярны и их оборот ничем не ограничен, заявляют биологи в статье, опубликованной в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.