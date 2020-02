Джастин Бибер выпустил новый альбом

:

Исполнитель женился в 2018 году (в этом смысле релиз не случайно состоялся в День всех влюбленных) и несколько песен пластинки он посвятил супруге, Хейли Бибер, в том числе "Intentions," "Habitual," "That's What Love Is".

Над некоторыми композициями музыкант работал не один: он записал "Get Me" с Кейлани, "Intentions" — с Quavo, "Forever" — с Post Malone и Clever, "Second Emotion" — с Трэвисом Скоттом, а "Running Over" с Лилом Дики.