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Джастин Бибер выпустил новый альбом
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РИА Новости

Джастин Бибер выпустил новый альбом

23:06 15.02.2020 (обновлено: 23:08 15.02.2020)
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© AP Photo / Invision/ Jordan StraussКанадский певец Джастин Бибер
Канадский певец Джастин Бибер
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Канадский музыкант Джастин Бибер представил в сети альбом "Changes" ("Перемены"). В нем он рассказывает о переменах в жизни, которые произошли за последние пять лет, сообщает THR.
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Исполнитель женился в 2018 году (в этом смысле релиз не случайно состоялся в День всех влюбленных) и несколько песен пластинки он посвятил супруге, Хейли Бибер, в том числе "Intentions," "Habitual," "That's What Love Is".
Над некоторыми композициями музыкант работал не один: он записал "Get Me" с Кейлани, "Intentions" — с Quavo, "Forever" — с Post Malone и Clever, "Second Emotion" — с Трэвисом Скоттом, а "Running Over" с Лилом Дики.
Почти год назад Джастин Бибер, выступая с Арианой Гранде на сцене музыкального фестиваля в долине Коачелла (Калифорния), объявил о том, что работает над новой пластинкой.
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