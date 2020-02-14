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Эксперт назвал тему предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности
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РИА Новости

Эксперт назвал тему предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности

13:15 14.02.2020 (обновлено: 16:13 15.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкРектор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко
Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Ректор Дипломатической академии МИД России Александр Яковенко. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Темой Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году является обсуждение растущего разобщения на Западе, в том числе кризис в отношениях с США, считает ректор Дипломатической академии МИД России, экс-посол РФ в Лондоне Александр Яковенко.
Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии c 14 по 16 февраля. Как ожидают организаторы, в конференции примут участие более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных.
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По мнению Яковенко, доклад Мюнхенской конференции в этом году можно перевести как "Без Запада, или уходящий Запад (Westlessness)".
"В этом году форум сфокусирован на роле и месте Запада в мире, какие вызовы он испытывает внутри и извне. В фокусе появление "неолиберализма", как здесь считают, внутри многих западных стран. Растущее разобщение или даже раскол на Западе и подъем незападных стран, включая Россию", - сказал Яковенко РИА Новости.
По его словам, автор доклада Конференции Тобиас Бунд (Tobias Bund) считает, что Запад поражён фундаментальной неопределенностью, а так называемый либеральный Запад встречает растущее сопротивление нелиберального незапада.
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"Организаторы конференции задаются вопросом, что вообще держит Запад вместе. Вполне логично предположить, что в основе этих дебатов лежит отсутствие реалистичного видения мира и его многополярности, кризис в отношениях с США, растущая расстыковка и неопределенность", - отметил Яковенко.
По мнению Яковенко, в современных условиях требуются новые подходы, а главное новое видение решения проблем, но только с обязательной опорой на международное право и освобождение от силовой политики.
"Это время для Запада уходит, так как большинство стран мира уже не готово с этим мириться", - добавил он.
Конференц-зал во время подготовки к Мюнхенской международной конференции по безопасности MCSC
14 февраля, 00:19
Международная конференция по политике безопасности в Мюнхене
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Мюнхенская конференция по безопасностиДипломатическая академия МИД РФСШААлександр ЯковенкоВ мире
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