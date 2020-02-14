Эксперт назвал тему предстоящей Мюнхенской конференции по безопасности

МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Темой Темой Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году является обсуждение растущего разобщения на Западе, в том числе кризис в отношениях с США, считает ректор Дипломатической академии МИД России, экс-посол РФ в Лондоне Александр Яковенко

Мюнхенская конференция по безопасности, 56-я по счету, пройдет в Баварии c 14 по 16 февраля. Как ожидают организаторы, в конференции примут участие более 800 делегатов, в том числе порядка 150 высокопоставленных.

По мнению Яковенко, доклад Мюнхенской конференции в этом году можно перевести как "Без Запада, или уходящий Запад (Westlessness)".

"В этом году форум сфокусирован на роле и месте Запада в мире, какие вызовы он испытывает внутри и извне. В фокусе появление "неолиберализма", как здесь считают, внутри многих западных стран. Растущее разобщение или даже раскол на Западе и подъем незападных стран, включая Россию", - сказал Яковенко РИА Новости.

По его словам, автор доклада Конференции Тобиас Бунд (Tobias Bund) считает, что Запад поражён фундаментальной неопределенностью, а так называемый либеральный Запад встречает растущее сопротивление нелиберального незапада.

"Организаторы конференции задаются вопросом, что вообще держит Запад вместе. Вполне логично предположить, что в основе этих дебатов лежит отсутствие реалистичного видения мира и его многополярности, кризис в отношениях с США, растущая расстыковка и неопределенность", - отметил Яковенко.

По мнению Яковенко, в современных условиях требуются новые подходы, а главное новое видение решения проблем, но только с обязательной опорой на международное право и освобождение от силовой политики.