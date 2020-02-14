Федермессер рассказала о важности обучения врачей

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Решение отменить ограничения на закупку ряда зарубежных лекарств важно, но не менее принципиально сегодня обучать врачей в РФ, это ключ к улучшению качества медицинской помощи, заявила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Решение отменить ограничения на закупку ряда зарубежных лекарств важно, но не менее принципиально сегодня обучать врачей в РФ, это ключ к улучшению качества медицинской помощи, заявила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам представить до 12 марта предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств. Также Минздраву поручено до 14 апреля внести предложения об изменениях в законы по применению для онкобольных детей незарегистрированных лекарств.

"Сегодня, как и в ситуации с ввозом в страну незарегистрированных препаратов, правительство приняло решение в интересах своих граждан", - сказала Федермессер РИА Новости.

Она напомнила, что ранее уже было разрешено ввозить в РФ незарегистрированные сильнодействующие препараты, необходимые для облегчения тягостных симптомов и лечения детей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Федермессер обратила внимание, что Минздраву было предложено в том числе сделать перечень препаратов для лечения рака. Она выразила надежду, что к созданию перечня привлекут и экспертов. Однако, по ее словам, важно не забывать, что ключ к любой медицинской помощи - это в первую очередь подготовка кадров.