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Федермессер рассказала о важности обучения врачей
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РИА Новости

Федермессер рассказала о важности обучения врачей

23:58 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкГлава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Глава московского Центра паллиативной помощи Нюта Федермессер. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Решение отменить ограничения на закупку ряда зарубежных лекарств важно, но не менее принципиально сегодня обучать врачей в РФ, это ключ к улучшению качества медицинской помощи, заявила учредитель фонда помощи хосписам "Вера" Анна (Нюта) Федермессер.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил министерствам представить до 12 марта предложения о возможности отмены ограничений по ряду лекарств. Также Минздраву поручено до 14 апреля внести предложения об изменениях в законы по применению для онкобольных детей незарегистрированных лекарств.
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"Сегодня, как и в ситуации с ввозом в страну незарегистрированных препаратов, правительство приняло решение в интересах своих граждан", - сказала Федермессер РИА Новости.
Она напомнила, что ранее уже было разрешено ввозить в РФ незарегистрированные сильнодействующие препараты, необходимые для облегчения тягостных симптомов и лечения детей, нуждающихся в паллиативной помощи.
Федермессер обратила внимание, что Минздраву было предложено в том числе сделать перечень препаратов для лечения рака. Она выразила надежду, что к созданию перечня привлекут и экспертов. Однако, по ее словам, важно не забывать, что ключ к любой медицинской помощи - это в первую очередь подготовка кадров.
"Если нет толковых, хорошо обученных врачей, то ни препараты, ни оборудование, ни деньги и зарплаты ситуацию с качеством медицины не изменят. Главная проблема сегодняшнего здравоохранения в РФ - люди. И любую медицинскую проблему начинать решать надо именно с подготовки кадров", - заключила она.
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Нюта ФедермессерМихаил МишустинРоссияОбщество
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