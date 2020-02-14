В Чехии полиция обнаружила нелегальных мигрантов по сердцебиению

ПРАГА, 14 фев – РИА Новости. Полиция обнаружила 11 нелегальных мигрантов в автофургоне в районе города Соколов на западе Чехии с помощью прибора, фиксирующего стук человеческого сердца, сообщила в пятницу журналистам представитель полиции Зузана Тыржова.
"Полицейские при контроле автомобиля использовали так называемый heartbeat detector. Этот прибор посредством детекторов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. В данном случае прибор, будучи направленным на грузовой отсек автомобиля, зафиксировал наличие в нем большого числа людей", - сказала Тыржова.
По ее словам, в машине находились 11 нелегальных мигрантов, направлявшихся в Германию. Большинство из них составляли граждане Афганистана, но были также и граждане Бангладеш и Сомали, все – в возрасте от 16 до 36 лет.
"Автомобиль имел румынский регистрационный номер. Водитель и его напарник также были задержаны и вместе с нелегальными мигрантами доставлены в отделение полиции для последующего расследования.
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