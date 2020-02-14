В Чехии полиция обнаружила нелегальных мигрантов по сердцебиению

"Полицейские при контроле автомобиля использовали так называемый heartbeat detector. Этот прибор посредством детекторов фиксирует сердечный ритм на основе стука сердца. В данном случае прибор, будучи направленным на грузовой отсек автомобиля, зафиксировал наличие в нем большого числа людей", - сказала Тыржова.