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2020-02-14T23:43+0300
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По данным опроса, Сандерс захватил лидерство среди демократов в Неваде
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РИА Новости

По данным опроса, Сандерс захватил лидерство среди демократов в Неваде

23:43 14.02.2020
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© РИА Новости / Никита Шохов / Перейти в фотобанкРалли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
© РИА Новости / Никита Шохов
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Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует по опросам общественного мнения в штате Невада, где 22 февраля пройдут первичные партийные выборы среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.
Согласно опросу, проведенному по заказу Las Vegas Review-Journal, "прогрессивного демократа" Сандерса поддерживают 25% опрошенных. На втором месте - бывший вице-президент центрист Джо Байден (18%), который ранее лидировал в Неваде, но после 4-го и 5-го мест на выборах в Огайо и Нью-Гэмпшире он сдал позиции.
Берни Сандерс
12 февраля, 08:13
На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
Третью строчку занимает сенатор Элизабет Уоррен (13%), близкая по взглядам к Сандерсу, а четвертую – бизнесмен Том Стайер (11%). Умеренные Эми Клобушар и Пит Буттиджич пользуются поддержкой 10% населения Невады каждый.
Выборы в Неваде будут проходит в форме закрытых партийных собраний местных демократов (кокусов), что имеет свою специфику при определении победителя в отличие от обычных прямых выборов на праймериз, где действует правило "один избиратель - один голос в пользу одного кандидата".
Борьба пойдет за голоса 36 делегатов съезда Демократической партии в июле в Милуоки. На съезде будет избран соперник Дональда Трампа - единый кандидат в президенты от демократов для участия во всеобщих выборах в ноябре. Для того, чтобы стать таким кандидатом, нужно набрать более 1990 голосов делегатов съезда. После выборов в Айове и Нью-Гэмпшире у Буттиджича - 23 делегата, у Сандерса - 21, у Уоррен - восемь, у Клобушар - семь, Байдена - шесть.
Сандерс считается нестандартным кандидатом, он предлагает радикальные для Америки меры в виде бесплатных государственных вузов и всеобщего медицинского обеспечения, борьбу с засильем корпораций и изменением климата. Сандерс лишь с небольшим отрывом проиграл номинацию Хиллари Клинтон в 2016 году.
Опрос проводился 11-13 февраля по телефону среди 413 человек, которые планируют идти на выборы. Погрешность составляет 4,8 процентных пункта. Из общего числа респондентов 27% в возрасте 18-44 лет, а остальные старше (5% не указали свой возраст). "Прогрессивные демократы" традиционно пользуются большей поддержкой среди молодежи, умеренные - среди людей старшего и среднего возраста.
Кадр из видео розыгрыша Берни Сандерса российскими пранкерами Вованом и Лексусом
Вчера, 11:54
Российские пранкеры разыграли Сандерса от имени Греты Тунберг
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Берни СандерсДональд ТрампСШАНевадаВ мире
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