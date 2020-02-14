По данным опроса, Сандерс захватил лидерство среди демократов в Неваде

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Сенатор от штата Вермонт Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс лидирует по опросам общественного мнения в штате Невада , где 22 февраля пройдут первичные партийные выборы среди кандидатов в президенты США от Демократической партии.

Согласно опросу, проведенному по заказу Las Vegas Review-Journal, "прогрессивного демократа" Сандерса поддерживают 25% опрошенных. На втором месте - бывший вице-президент центрист Джо Байден (18%), который ранее лидировал в Неваде, но после 4-го и 5-го мест на выборах в Огайо и Нью-Гэмпшире он сдал позиции.

Третью строчку занимает сенатор Элизабет Уоррен (13%), близкая по взглядам к Сандерсу, а четвертую – бизнесмен Том Стайер (11%). Умеренные Эми Клобушар и Пит Буттиджич пользуются поддержкой 10% населения Невады каждый.

Выборы в Неваде будут проходит в форме закрытых партийных собраний местных демократов (кокусов), что имеет свою специфику при определении победителя в отличие от обычных прямых выборов на праймериз, где действует правило "один избиратель - один голос в пользу одного кандидата".

Борьба пойдет за голоса 36 делегатов съезда Демократической партии в июле в Милуоки. На съезде будет избран соперник Дональда Трампа - единый кандидат в президенты от демократов для участия во всеобщих выборах в ноябре. Для того, чтобы стать таким кандидатом, нужно набрать более 1990 голосов делегатов съезда. После выборов в Айове и Нью-Гэмпшире у Буттиджича - 23 делегата, у Сандерса - 21, у Уоррен - восемь, у Клобушар - семь, Байдена - шесть.

Сандерс считается нестандартным кандидатом, он предлагает радикальные для Америки меры в виде бесплатных государственных вузов и всеобщего медицинского обеспечения, борьбу с засильем корпораций и изменением климата. Сандерс лишь с небольшим отрывом проиграл номинацию Хиллари Клинтон в 2016 году.