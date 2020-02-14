НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"

"НАСА планирует приобрести одно или два дополнительных места на "Союзе", чтобы обеспечить непрерывное присутствие США на Международной космической станции. Переговоры продолжаются", - сообщил он РИА Новости.
По словам представителя ведомства, "это соответствует рекомендациям нескольких ведомств, в том числе Управления подотчетности правительства, консультативной группы по аэрокосмической безопасности НАСА и генерального инспектора НАСА для обеспечения запасной возможности на случай задержки пилотируемых полетов и гарантии выполнения НАСА своих обязательств перед международными партнерами (по МКС)".
Ранее в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что контракт НАСА с Роскосмосом на покупку мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС может быть подписан в апреле.