Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-14T23:38+0300
https://ria.ru/20200214/1564806722.html
НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/07/1564387976_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_7390e9741638de3fb71d472cdc2e88df.jpg
РИА Новости

НАСА продолжит переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе"

23:38 14.02.2020
610
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б"
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б
© Фото : Роскосмос/КЦ "Южный"
Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1б". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. НАСА продолжает переговоры с РФ о покупке одного-двух мест на "Союзе" для обеспечения бесперебойного присутствия на МКС, сообщил РИА Новости представитель ведомства Дэниэл Хуот.
"НАСА планирует приобрести одно или два дополнительных места на "Союзе", чтобы обеспечить непрерывное присутствие США на Международной космической станции. Переговоры продолжаются", - сообщил он РИА Новости.
Международная космическая станция
13 февраля, 19:56РИА Наука
Контракт с НАСА о доставке астронавтов на МКС могут подписать в апреле
По словам представителя ведомства, "это соответствует рекомендациям нескольких ведомств, в том числе Управления подотчетности правительства, консультативной группы по аэрокосмической безопасности НАСА и генерального инспектора НАСА для обеспечения запасной возможности на случай задержки пилотируемых полетов и гарантии выполнения НАСА своих обязательств перед международными партнерами (по МКС)".
Ранее в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил журналистам, что контракт НАСА с Роскосмосом на покупку мест в кораблях "Союз" для доставки астронавтов на МКС может быть подписан в апреле.
Центр НАСА в шате Флорида, США
12 февраля, 00:30Хочу стать космонавтом
НАСА в марте начнет отбор астронавтов для лунной программы Artemis
41111220
Обсудить 1
РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаГосударственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос"НАСАДмитрий РогозинРоссияСША
Рекомендуем
Красный сверхгигант Бетельгейзе в созвездии Ориона демонстрирует беспрецедентное ослабление блеска. Изображение получено с приемником SPHERE на телескопе VLT (ESO)
Получены фото неожиданно потускневшей поверхности Бетельгейзе
Американский космический грузовой корабль Cygnus
Запуск грузовика Cygnus к МКС отложили во второй раз
Космодром Байконур
Ступень советской ракеты-носителя "Циклон-3" разрушилась в космосе
Международная космическая станция
Источник рассказал, когда США начнут летать к МКС на своих кораблях
Вертолет Ми-8АМТШ
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Вид Земли с МКС
Ученый оценил опасность приближающегося к Земле астероида
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Глава МИД Белоруссии ответил на вопрос о "дружбе с США" против России
Конституция Российской Федерации
Американский эксперт оценил возможные поправки в Конституцию России
Самая детальная фотография Аррокота, полученная New Horizons
Опубликованы полные данные о составе и происхождении астероида Аррокот
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Опустевший палаточный лагерь беженцев у вокзала Калети в Будапеште
В Чехии полиция обнаружила нелегальных мигрантов по сердцебиению
Авторы исследования Бит Кристен и Матиас Кристен в лаборатории Швейцарской высшей технической школа Цюриха
Создатель первого искусственного организма рассказал о рисках
Ралли кандидата в президенты США от демократической партии Бернард Сандерс
По данным опроса, Сандерс захватил лидерство среди демократов в Неваде
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Владимир Познер
Познер заявил об интересе США в "гораздо более слабой" России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
Лента новостейМолния