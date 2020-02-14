Минюст США закрыл дело экс-замглавы ФБР Маккейба

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Министерство юстиции США закрыло дело против бывшего замдиректора ФБР Эндрю Маккейба , уволенного со скандалом в 2018 году, говорится в письме министерства, которое обнародовали адвокаты Маккейба.

В письме сообщается, что дело закрыто "после тщательного рассмотрения".

Маккейб был уволен в марте 2018 года после того, как внутреннее расследование ФБР обвинило его в ложных показаниях правоохранительным органам. После этого на него завели дело. Маккейб подозревался в утечках в прессу подробностей расследования против фонда семьи Клинтонов. Считается, что утечка подробностей дела за несколько дней до выборов 2016 года могла повлиять на исход выборов, где Хиллари Клинтон сенсационно проиграла Дональду Трампу

Маккейб проработал в ФБР больше 20 лет и в мае 2017 года был и.о. директора после того, как президент Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми.

После увольнения Маккейб заявлял, что его преследовали по политическим мотивам. В августе 2019 года Маккейб подал в суд против ФБР и минюста, заявляя, что его увольнение было незаконным.