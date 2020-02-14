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Глава МИД Белоруссии провел переговоры с помощником госсекретаря США
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РИА Новости

Глава МИД Белоруссии провел переговоры с помощником госсекретаря США

23:13 14.02.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей провел в Мюнхене переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"На полях Мюнхенской конференции по безопасности Макей провел переговоры с помощником государственного секретаря США по военно-политическим делам Кларком Купером, в ходе которых был обсужден широкий спектр вопросов международной и региональной безопасности, а также развитие белорусско-американского диалога", - отмечается в сообщении.
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Там говорится, что в рамках визита в Мюнхен Макей также встретился с еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом, обсуждена актуальная повестка сотрудничества Белоруссии и ЕC, включая взаимодействие по линии "Восточного партнерства". А с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым он обсудил возможности активизации участия страны в данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.
В последнее время отношения Белоруссии с Западом улучшались на фоне роли Минска в урегулировании конфликта на востоке Украины. В том числе активизировались визиты высокопоставленных американских чиновников в Белоруссию. Первого февраля республику посетил госсекретарь США Майк Помпео в рамках своего евразийского турне, он провел переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко и главой МИД Макеем.
Вместе с тем ранее в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в минобороны республики говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Однако президент Белоруссии заявлял о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.
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