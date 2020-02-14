Глава МИД Белоруссии провел переговоры с помощником госсекретаря США

Там говорится, что в рамках визита в Мюнхен Макей также встретился с еврокомиссаром по бюджету Йоханнесом Ханом, обсуждена актуальная повестка сотрудничества Белоруссии и ЕC, включая взаимодействие по линии "Восточного партнерства". А с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Владимиром Норовым он обсудил возможности активизации участия страны в данной организации, а также вопросы развития сотрудничества с ее странами-членами.

Вместе с тем ранее в Минске выражали обеспокоенность активизацией НАТО и США у своих границ, хотя в минобороны республики говорили, что Белоруссия не видит в этом прямой военной угрозы. Однако президент Белоруссии заявлял о намерении Минска адекватно отреагировать на размещение бронетанковой техники в Литве недалеко от границы с Белоруссией, а также на планы проведения учений НАТО весной 2020 года под командованием США.