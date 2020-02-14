В Вене впервые прошел салон форума "Сочинский диалог"

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Салон российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" в пятницу прошел в австрийской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие в рамках форума в таком формате состоялось впервые, вечер прошел в Палате экономики Австрии.
7 октября 2019, 12:55Россия и Австрия расширят географию форума "Сочинский диалог"
В салоне приняли участие сопредседатель форума с австрийской стороны Кристоф Ляйтль, президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер, экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн, посол России в Австрии Дмитрий Любинский, а также солисты мировой классической сцены Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов.
"Сочинский формат" за прошедшие всего 9 месяцев с момента своего рождения состоялся, успел окрепнуть и доказать свою востребованность, открытость к новым перспективным идеям. Форум получил полноценную путевку в жизнь, стал событием в российско-австрийских отношениях. Сегодняшний салон "Сочинского диалога" - это новая интересная по форме площадка. Форум общественности приобретает тем самым новую точку опоры в австрийской столице", - отметил Любинский.
Главы МИД России и Австрии 12 марта 2019 года подписали заявление о создании российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". Первое заседание форума состоялось 15 мая в Сочи. Следующее пройдёт в августе 2020 года в Зальцбурге.