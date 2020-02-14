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В Вене впервые прошел салон форума "Сочинский диалог"
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РИА Новости

В Вене впервые прошел салон форума "Сочинский диалог"

23:13 14.02.2020 (обновлено: 23:18 14.02.2020)
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© Fotolia / Ekaterina PokrovskyВена, Австрия
Вена, Австрия
© Fotolia / Ekaterina Pokrovsky
Вена, Австрия . Архивное фото
ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Салон российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" в пятницу прошел в австрийской столице, передает корреспондент РИА Новости.
Мероприятие в рамках форума в таком формате состоялось впервые, вечер прошел в Палате экономики Австрии.
Участники сессии Сочинский (российско-австрийский) диалог. Экономика культуры в рамках Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019). В центре: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой
7 октября 2019, 12:55
Россия и Австрия расширят географию форума "Сочинский диалог"
В салоне приняли участие сопредседатель форума с австрийской стороны Кристоф Ляйтль, президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер, экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн, посол России в Австрии Дмитрий Любинский, а также солисты мировой классической сцены Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов.
"Сочинский формат" за прошедшие всего 9 месяцев с момента своего рождения состоялся, успел окрепнуть и доказать свою востребованность, открытость к новым перспективным идеям. Форум получил полноценную путевку в жизнь, стал событием в российско-австрийских отношениях. Сегодняшний салон "Сочинского диалога" - это новая интересная по форме площадка. Форум общественности приобретает тем самым новую точку опоры в австрийской столице", - отметил Любинский.
Главы МИД России и Австрии 12 марта 2019 года подписали заявление о создании российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог". Первое заседание форума состоялось 15 мая в Сочи. Следующее пройдёт в августе 2020 года в Зальцбурге.
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
28 мая 2019, 20:16
Посол России: кризис в Австрии не помешает работе форума "Сочинский диалог"
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Бригитте БирляйнДмитрий ЛюбинскийАнна НетребкоАвстрияВенаРоссия
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