В Вене впервые прошел салон форума "Сочинский диалог"

ВЕНА, 14 фев - РИА Новости. Салон российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" в пятницу прошел в Салон российско-австрийского форума общественности "Сочинский диалог" в пятницу прошел в австрийской столице , передает корреспондент РИА Новости.

Мероприятие в рамках форума в таком формате состоялось впервые, вечер прошел в Палате экономики Австрии.

В салоне приняли участие сопредседатель форума с австрийской стороны Кристоф Ляйтль, президент Зальцбургского фестиваля Хельга Рабль-Штадлер, экс-канцлер Австрии Бригитте Бирляйн, посол России в Австрии Дмитрий Любинский, а также солисты мировой классической сцены Анна Нетребко и Юсуф Эйвазов.

"Сочинский формат" за прошедшие всего 9 месяцев с момента своего рождения состоялся, успел окрепнуть и доказать свою востребованность, открытость к новым перспективным идеям. Форум получил полноценную путевку в жизнь, стал событием в российско-австрийских отношениях. Сегодняшний салон "Сочинского диалога" - это новая интересная по форме площадка. Форум общественности приобретает тем самым новую точку опоры в австрийской столице", - отметил Любинский.