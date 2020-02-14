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В США скандального адвоката признали виновным в вымогательстве
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РИА Новости

В США скандального адвоката признали виновным в вымогательстве

22:59 14.02.2020
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© Flickr / John LiuМашина полиции в США
Машина полиции в США
© Flickr / John Liu
Машина полиции в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Суд присяжных признал виновным по всем пунктам скандального американского адвоката Майкла Авенатти, который обвинялся в вымогательстве 25 миллионов долларов у производителя спортивной одежды Nike, сообщила газета New York Post.
Авенатти, пишет издание, признан виновным в попытке вымогательства, мошенничестве и в техническом обвинении в том, что преступная деятельность велась более чем в одном штате, что добавляет потенциальный тюремный срок.
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Авенатти прославился тем, что представлял в суде порнозвезду Сторми Дэниелс, которая утверждала, что у нее была связь с Дональдом Трампом до его избрания президентом США. Позднее Дэниелс обвинила Авенатти в краже 300 тысяч долларов из ее гонорара за книгу, этот процесс должен начаться 21 апреля. Еще один суд ждет Авенатти в Калифорнии, где его обвиняют в воровстве денег у пяти других клиентов, а также в банковском мошенничестве, уклонении от налогов и даче ложных показаний при разбирательстве о банкротстве.
Прокуроры заявляют, что на украденные средства Авенатти купил дом за 12 миллионов долларов, частный самолет за 5 миллионов долларов, автомобили Porsche и Ferrari и при этом еще задолжал кредиторам 11 миллионов долларов.
В деле Nike, по которому Авенатти признали виновным в пятницу, фигурирует аудиозапись, где адвокат угрожает фирме лишить ее капитализации на 10 миллиардов долларов, распространив порочащую информацию.
Авенатти заявлял о своей невиновности. До процесса он собирался выдвигать свою кандидатуру в президенты США.
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Майкл АвенаттиNike, Inc.СШАВ мире
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