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2020-02-14T22:53+0300
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СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
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РИА Новости

СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России

22:53 14.02.2020
13399
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкВертолет Ми-8АМТШ
Вертолет Ми-8АМТШ
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
УШУАЯ (Аргентина), 14 фев - РИА Новости. Мексика передумала покупать военные вертолеты у России, сообщила газета Universal со ссылкой на источники в МИД латиноамериканской страны.
"Источники в МИД заверили, что вертолеты не будут закуплены у России", - пишет издание.
На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с мексиканским коллегой Марсело Луисом Эбрардом заявил, что Мехико рассматривает предложения Москвы по новым контрактам на поставку военных вертолетов.
США не исключили, что в случае приобретения российских военных вертолетов Мексикой могут применить против нее санкционные меры, сообщил мексиканский портал SDP Noticias со ссылкой на представителя госдепа США Уго Родригеса.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
7 февраля, 05:25
Россия и Мексика расширят диалог с объединениями Латинской Америки
15667424126
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МексикаРоссияСШАВ мире
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000000
Не знаю как другие.Но я не буду воевать за имущество реев которое они хапнули в 1991 году..!!
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Деда Паша
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