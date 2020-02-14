В Испании выписали из больниц двух переболевших коронавирусом мужчин

МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Два пациента, которым в Два пациента, которым в Испании был поставлен диагноз коронавирус , здоровы, последние результаты анализов были отрицательными, они выписаны из больниц, сообщили власти.

В Испании за последние несколько недель было зафиксировано всего два случая заражения – в обоих речь идет об иностранцах, заразившихся за пределами страны.

Министерство здравоохранения Испании заявило о первом случае заражения коронавирусом 31 января. Вирус был выявлен у немецкого туриста, заразившегося в Германии. Второй случай был выявлен позже на Балеарских островах - у британца, заразившегося на французском горнолыжном курорте.

Совет по здравоохранению правительства Канар в пятницу объявил, что гражданин Германии был выписан из больницы после того, как два последних анализа на коронавирус дали отрицательный результат. "Больше никакие ограничительные меры не требуются", - говорится в заявлении ведомства. Остальные немецкие туристы, госпитализированные в превентивных мерах, будут выписаны завтра – после истечения срока карантина.

Также выписан из больницы пациент, который находился в больнице Сон Эспасес в городе Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова). Два последних анализа показали отрицательные результаты, что, согласно протоколам, позволяет выписать его, говорится в сообщении Совета по здравоохранению и потреблению Балеарских островов. Супруга и две дочери пациента, которые находились в больнице в целях профилактики, были выписаны еще во вторник.

Накануне из мадридской больницы были выписаны около двадцати испанцев, эвакуированные из китайского Уханя в конце января, – после того, как закончился 14-дневный карантин. Ни у кого из них коронавирус не был обнаружен.