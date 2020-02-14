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В Испании выписали из больниц двух переболевших коронавирусом мужчин
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РИА Новости

В Испании выписали из больниц двух переболевших коронавирусом мужчин

22:51 14.02.2020
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© AP Photo / Daniel Ochoa de OlzaВодитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
Водитель скорой помощи в защитном костюме везет пациента в больницу в Мадриде
© AP Photo / Daniel Ochoa de Olza
МАДРИД, 14 фев – РИА Новости. Два пациента, которым в Испании был поставлен диагноз коронавирус, здоровы, последние результаты анализов были отрицательными, они выписаны из больниц, сообщили власти.
В Испании за последние несколько недель было зафиксировано всего два случая заражения – в обоих речь идет об иностранцах, заразившихся за пределами страны.
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Министерство здравоохранения Испании заявило о первом случае заражения коронавирусом 31 января. Вирус был выявлен у немецкого туриста, заразившегося в Германии. Второй случай был выявлен позже на Балеарских островах - у британца, заразившегося на французском горнолыжном курорте.
Совет по здравоохранению правительства Канар в пятницу объявил, что гражданин Германии был выписан из больницы после того, как два последних анализа на коронавирус дали отрицательный результат. "Больше никакие ограничительные меры не требуются", - говорится в заявлении ведомства. Остальные немецкие туристы, госпитализированные в превентивных мерах, будут выписаны завтра – после истечения срока карантина.
Также выписан из больницы пациент, который находился в больнице Сон Эспасес в городе Пальма-де-Майорка (остров Майорка, Балеарские острова). Два последних анализа показали отрицательные результаты, что, согласно протоколам, позволяет выписать его, говорится в сообщении Совета по здравоохранению и потреблению Балеарских островов. Супруга и две дочери пациента, которые находились в больнице в целях профилактики, были выписаны еще во вторник.
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Накануне из мадридской больницы были выписаны около двадцати испанцев, эвакуированные из китайского Уханя в конце января, – после того, как закончился 14-дневный карантин. Ни у кого из них коронавирус не был обнаружен.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаКитайИспанияВ мире
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