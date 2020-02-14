Китай готов направить переводчиков в Крым, чтобы сделать справочник

"Мы хотим сказать вам "большое спасибо". Победа во Второй мировой войне имеет для Китая очень важное значение... Сейчас перед нами общая задача о взаиморазвитии, взаимопомощи. Мы чувствуем вашу помощь, например, при борьбе против коронавируса. Это человеческая помощь. Мы должны объединиться не только в политике и экономике", - сказал представитель ассоциации на Международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории".
Он отметил, что специалисты его страны готовы помочь с переводом информации про Крым на китайский язык. "На китайском языке ее не хватает... Мы с университетом Ялты уже начали сотрудничество. Планируем в этом году посылать своих переводчиков и преподавателей. Мы готовы опубликовать справочник Крыма. На это мы получили добро Аксенова (Сергея, главы Крыма - ред.) и Мурадова (Георгия, постпреда Крыма при президенте РФ - ред.)", - отметил представитель Китая.
Международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории" состоялась 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где собирались лидеры Советского союза, США и Британии.
Политики и общественные деятели отмечают, что Ялтинская конференция стала высшей точкой сотрудничества ведущих государств антигитлеровской коалиции, объединенных общей целью достижения скорейшей победы над главным мировым злом – гитлеровским нацизмом.
Руководствуясь этой целью, лидеры стран "Большой тройки", встретившись в Ялте, смогли, несмотря на разногласия, подняться над идеологическими и геополитическими противоречиями и выработать решения, не только приблизившие общую победу, но и заложившие основы послевоенного мироустройства.