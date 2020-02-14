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Китай готов направить переводчиков в Крым, чтобы сделать справочник
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РИА Новости

Китай готов направить переводчиков в Крым, чтобы сделать справочник

22:39 14.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОсень в Крыму
Осень в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Осень в Крыму. Архивное фото
ЯЛТА, 14 фев - РИА Новости. Китай в текущем году планирует направить своих переводчиков в Крым для работы над справочником о полуострове, о котором в настоящий момент не хватает информации на китайском, заявил член координационного совета Международной ассоциации "Друзья Крыма" Чжили Гэ.
"Мы хотим сказать вам "большое спасибо". Победа во Второй мировой войне имеет для Китая очень важное значение... Сейчас перед нами общая задача о взаиморазвитии, взаимопомощи. Мы чувствуем вашу помощь, например, при борьбе против коронавируса. Это человеческая помощь. Мы должны объединиться не только в политике и экономике", - сказал представитель ассоциации на Международной конференции "Ялта 1945: Уроки истории".
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Он отметил, что специалисты его страны готовы помочь с переводом информации про Крым на китайский язык. "На китайском языке ее не хватает... Мы с университетом Ялты уже начали сотрудничество. Планируем в этом году посылать своих переводчиков и преподавателей. Мы готовы опубликовать справочник Крыма. На это мы получили добро Аксенова (Сергея, главы Крыма - ред.) и Мурадова (Георгия, постпреда Крыма при президенте РФ - ред.)", - отметил представитель Китая.
Международная конференция "Ялта 1945: Уроки истории" состоялась 13-14 февраля в Ливадийском дворце, где собирались лидеры Советского союза, США и Британии.
Политики и общественные деятели отмечают, что Ялтинская конференция стала высшей точкой сотрудничества ведущих государств антигитлеровской коалиции, объединенных общей целью достижения скорейшей победы над главным мировым злом – гитлеровским нацизмом.
Руководствуясь этой целью, лидеры стран "Большой тройки", встретившись в Ялте, смогли, несмотря на разногласия, подняться над идеологическими и геополитическими противоречиями и выработать решения, не только приблизившие общую победу, но и заложившие основы послевоенного мироустройства.
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