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Представители Белоруссии и Украины обсудили снятие барьеров в торговле
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РИА Новости

Представители Белоруссии и Украины обсудили снятие барьеров в торговле

22:35 14.02.2020
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© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПосольство Украины в Минске
Посольство Украины в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Посольство Украины в Минске. Архивное фото
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Представители Белоруссии и Украины обсудили снятие барьеров для наращивания взаимной торговли, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.
"В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось седьмое заседание Белорусско-Украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли. В ходе заседания в конструктивном ключе обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского торгово-экономического сотрудничества в целях снятия имеющихся барьеров в торговле и увеличения взаимного товарооборота", - отмечается в сообщении.
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Там подчеркивается, что "предметно рассмотрена проблематика применения мер защиты внутреннего рынка и присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации".
По данным пресс-службы, делегацию с белорусской стороны возглавил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко, с украинской стороны – заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства – торговый представитель Украины Тарас Качка.
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