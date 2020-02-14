Представители Белоруссии и Украины обсудили снятие барьеров в торговле

МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Представители Представители Белоруссии Украины обсудили снятие барьеров для наращивания взаимной торговли, сообщила в пятницу пресс-служба белорусского внешнеполитического ведомства.

"В Министерстве иностранных дел Республики Беларусь состоялось седьмое заседание Белорусско-Украинской рабочей группы высокого уровня по вопросам взаимной торговли. В ходе заседания в конструктивном ключе обсуждены актуальные вопросы белорусско-украинского торгово-экономического сотрудничества в целях снятия имеющихся барьеров в торговле и увеличения взаимного товарооборота", - отмечается в сообщении.

Там подчеркивается, что "предметно рассмотрена проблематика применения мер защиты внутреннего рынка и присоединения Беларуси к Всемирной торговой организации".