Мадуро призвал Колумбию к восстановлению отношений

УШУАЯ (Аргентина), 14 фев - РИА Новости. Венесуэле и Колумбии следует восстановить политические и дипломатические отношения, считает президент Николас Мадуро

В конце января он предложил восстановить отношения на уровне консульств, поскольку отсутствие дипломатических отношений, в частности, делает невозможной выдачу задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии. Однако президент Колумбии Иван Дуке отверг предложение президента Венесуэлы.

"Я подтверждаю мое предложение Колумбии урегулировать и восстановить политические и дипломатические связи, основанные на уважении", - сообщил Мадуро журналистам.

Разрыв дипломатических отношений между двумя странами произошел в феврале 2019 года на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.