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Мадуро призвал Колумбию к восстановлению отношений
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РИА Новости

Мадуро призвал Колумбию к восстановлению отношений

22:32 14.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. Архивное фото
УШУАЯ (Аргентина), 14 фев - РИА Новости. Венесуэле и Колумбии следует восстановить политические и дипломатические отношения, считает президент Николас Мадуро.
В конце января он предложил восстановить отношения на уровне консульств, поскольку отсутствие дипломатических отношений, в частности, делает невозможной выдачу задержанных на территории страны преступников, которых разыскивает бюро Интерпола в Колумбии. Однако президент Колумбии Иван Дуке отверг предложение президента Венесуэлы.
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"Я подтверждаю мое предложение Колумбии урегулировать и восстановить политические и дипломатические связи, основанные на уважении", - сообщил Мадуро журналистам.
Разрыв дипломатических отношений между двумя странами произошел в феврале 2019 года на фоне приграничного кризиса, связанного с поставками гуманитарной помощи в Венесуэлу.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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