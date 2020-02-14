Китаянку, проникшую в резиденцию Трампа, приговорили к тюремному сроку

Судья также запретил 56-летней Цзин Лью приближаться на одну милю (1,6 километра) к Мар-а-Лаго.

В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.