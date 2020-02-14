Китаянку, проникшую в резиденцию Трампа, приговорили к тюремному сроку

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. Китаянку, которую накануне признали невиновной в намеренном проникновении на территорию резиденции президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго, приговорили к полугоду тюрьмы за сопротивление при задержании, сообщает в пятницу издание Palm Beach Post.
Судья также запретил 56-летней Цзин Лью приближаться на одну милю (1,6 километра) к Мар-а-Лаго.
В этой резиденции Трамп проводит большую часть выходных дней и иногда принимает там глав других государств, развлекая их совместной игрой в гольф.
Это уже вторая китаянка, попытавшаяся проникнуть в Мар-а-Лаго. В начале апреля женщина с двумя паспортами КНР, четырьмя мобильными телефонами и флеш-накопителем с вредоносным ПО проникла на территорию резиденции. Ее приговорили к восьми месяцам лишения свободы, признав виновной в незаконном проникновении и даче ложных показаний.
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