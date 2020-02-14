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РИА Наука
2020-02-14T23:05+0300
https://ria.ru/20200214/1564805763.html
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
https://cdn24.img.ria.ru/images/147320/01/1473200171_0:44:5760:3284_1036x0_80_0_0_00f4ea59637829b707340fd9ebc6036a.jpg
РИА Новости

Ученые рассказали о связи секса с развитием рака

22:30 14.02.2020 (обновлено: 23:05 14.02.2020)
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© Fotolia / Photographee.euМолодая пара в кровати
Молодая пара в кровати
© Fotolia / Photographee.eu
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Международная группа ученых установила, что наличие у человека десяти и более сексуальных партнеров на протяжении всей жизни значительно увеличивает вероятность развития онкологических заболеваний, говорится в пресс-релизе на сайте Medical Xpress.
Как отмечается в статье, подобная закономерность наблюдалась и у женщин, и у мужчин.
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В ходе исследования ученые из Великобритании, Канады, Италии, Австрии и Турции собрали данные около 5722 жителей Британии, которые в ходе анкетирования указывали число сексуальных партнеров на протяжении всей жизни. Средний возраст опрошенных составил 64 года.
Среди опрошенных женщин, которые имели более десяти партнеров, на 91 процент чаще диагностировали рак, чем у респонденток с одним партнером.
Для мужчин характерна аналогичная тенденция. Респонденты с десятью и более партнерами на 69 процентов чаще болеют онкозаболеваниями, чем мужчины с одной партнершей.
При этом ученые подчеркивают, что по итогам исследования рано говорить о влиянии количества партнеров на развитие рака. В то же время они объясняют подобную статистику влиянием инфекций, передающихся половым путем.
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