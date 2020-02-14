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Американский эксперт оценил возможные поправки в Конституцию России
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РИА Новости

Американский эксперт оценил возможные поправки в Конституцию России

22:24 14.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
Конституция Российской Федерации. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Предлагаемая в Конституцию РФ норма о запрете на отчуждение территорий страны показывает, что Москва не хочет играть по международным правилам; это осложнит ее отношения с Японией, Украиной и соседями по Арктике, считает американский эксперт по вопросам территориальных споров и международного права Криста Уигэнд.
В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поддержал идею о том, чтобы закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России.
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"Если бы Россия добавила территориальный (внутренний – ред.) закон в свою Конституцию, это в основном сигнализировало бы таким странам, как Япония, что она не желает играть по правилам международного законодательства. Принятие этого закона, безусловно, нанесло бы ущерб отношениям с соседними странами, особенно с теми, с которыми у России есть разногласия – Японией и Украиной, но также и в отношении ее претензий в Арктике", - заявила РИА Новости Уигэнд, которая возглавляет центр программ глобальной безопасности университета Теннесси.
Она пояснила, что после включения такой нормы в Конституцию, России будет труднее отстаивать свою заявку на расширение границ в Арктике. Кроме того, на этой почве осложнятся ее отношения с соседями в регионе – США, Канадой, Норвегией, Данией.
В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.
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Эксперт напомнила, что во многих Конституциях мира говорится о суверенитете или обороне, или притязаниях на территорию, но ни одна из них конкретно не упоминает о запрете на уступку территории и, тем более, не исключает переговоров.
По ее словам, самое близкое сходство с предлагаемыми в российскую Конституцию поправками – это внутренний закон Китая от 1992 года, который обосновывает действия страны по защите "того, что ее власти воспринимают как свое территориальное море (воды)".
"В обоих случаях они являются внутренними законами, а не международным правом, поэтому реально применимы только внутри страны в России или Китае соответственно. Международное право превалирует над такими законами, но Китай все чаще игнорирует международное право, утверждая, что его собственные законы выше… Конституционная поправка, безусловно, создаст прецедент, но маловероятно, что другие страны последуют примеру России", - полагает эксперт.
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Конституция РФВладимир ПутинРоссияСШАПолитика
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