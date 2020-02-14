Американский эксперт оценил возможные поправки в Конституцию России

ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Предлагаемая в Предлагаемая в Конституцию РФ норма о запрете на отчуждение территорий страны показывает, что Москва не хочет играть по международным правилам; это осложнит ее отношения с Японией, Украиной и соседями по Арктике, считает американский эксперт по вопросам территориальных споров и международного права Криста Уигэнд.

В четверг президент России Владимир Путин на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ поддержал идею о том, чтобы закрепить в основном законе запрет на отчуждение территорий России.

"Если бы Россия добавила территориальный (внутренний – ред.) закон в свою Конституцию, это в основном сигнализировало бы таким странам, как Япония, что она не желает играть по правилам международного законодательства. Принятие этого закона, безусловно, нанесло бы ущерб отношениям с соседними странами, особенно с теми, с которыми у России есть разногласия – Японией и Украиной, но также и в отношении ее претензий в Арктике", - заявила РИА Новости Уигэнд, которая возглавляет центр программ глобальной безопасности университета Теннесси.

Она пояснила, что после включения такой нормы в Конституцию, России будет труднее отстаивать свою заявку на расширение границ в Арктике. Кроме того, на этой почве осложнятся ее отношения с соседями в регионе – США, Канадой, Норвегией, Данией.

В 2015 году Россия направила в комиссию ООН заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике на 1,2 миллиона квадратных километров для присоединения хребта Ломоносова и других участков морского дна, в том числе котловины Подводников, поднятия Менделеева, южной оконечности хребта Гаккеля и зоны Северного полюса. Это может позволить прирастить потенциальные запасы углеводородов минимум на 5 миллиардов тонн условного топлива.

Эксперт напомнила, что во многих Конституциях мира говорится о суверенитете или обороне, или притязаниях на территорию, но ни одна из них конкретно не упоминает о запрете на уступку территории и, тем более, не исключает переговоров.

По ее словам, самое близкое сходство с предлагаемыми в российскую Конституцию поправками – это внутренний закон Китая от 1992 года, который обосновывает действия страны по защите "того, что ее власти воспринимают как свое территориальное море (воды)".