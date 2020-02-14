В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек

ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате конфликта со стрельбой в Один человек погиб в результате конфликта со стрельбой в Северной Осетии , сообщает МВД по региону.

"В четверг поступило сообщение из Алагирской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение из селения Црау с множественными ранениями в критическом состоянии были доставлены двое мужчин, один из которых, не приходя в сознание, скончался", - говорится в сообщении ведомства в Instagram

Как отмечается, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Алагирского ОМВД, сотрудники управления уголовного розыска, а также руководство республиканского МВД.

"По предварительным данным, ссора между молодыми людьми произошла на бытовой почве. В ходе конфликта злоумышленники применили огнестрельное оружие и скрылись с места происшествия", - добавили в МВД.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены все участники инцидента, в настоящее время принимаются все необходимые меры по их задержанию, уточняет ведомство.

"На розыск подозреваемых ориентирован личный состав североосетинской полиции, созданы розыскные группы из числа сотрудников уголовного розыска, патрульно – постовой службы и инспекторов ДПС. Ориентировки с описанием их примет направлены всем стационарным постам республики и за ее пределами", - сказано в сообщении.

Как сообщает следственное управление СК по Северной Осетии, в реанимацию был доставлен 28-летний мужчина с огнестрельными ранениями грудной клетки, который не приходя в сознание скончался.