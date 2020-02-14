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В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек
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РИА Новости

В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек

22:23 14.02.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
ПЯТИГОРСК, 14 фев - РИА Новости. Один человек погиб в результате конфликта со стрельбой в Северной Осетии, сообщает МВД по региону.
"В четверг поступило сообщение из Алагирской центральной районной больницы о том, что в реанимационное отделение из селения Црау с множественными ранениями в критическом состоянии были доставлены двое мужчин, один из которых, не приходя в сознание, скончался", - говорится в сообщении ведомства в Instagram.
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Как отмечается, на место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Алагирского ОМВД, сотрудники управления уголовного розыска, а также руководство республиканского МВД.
"По предварительным данным, ссора между молодыми людьми произошла на бытовой почве. В ходе конфликта злоумышленники применили огнестрельное оружие и скрылись с места происшествия", - добавили в МВД.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были установлены все участники инцидента, в настоящее время принимаются все необходимые меры по их задержанию, уточняет ведомство.
"На розыск подозреваемых ориентирован личный состав североосетинской полиции, созданы розыскные группы из числа сотрудников уголовного розыска, патрульно – постовой службы и инспекторов ДПС. Ориентировки с описанием их примет направлены всем стационарным постам республики и за ее пределами", - сказано в сообщении.
Как сообщает следственное управление СК по Северной Осетии, в реанимацию был доставлен 28-летний мужчина с огнестрельными ранениями грудной клетки, который не приходя в сознание скончался.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "убийство", - отметили в СК.
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