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В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
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РИА Новости

В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"

22:16 14.02.2020 (обновлено: 22:17 14.02.2020)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
ЛОНДОН, 14 фев – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания призывает международное сообщество бороться с дискриминацией сексуальных меньшинств и гордится тем, что однополые браки в Соединенном Королевстве легализованы, сказал РИА Новости представитель МИД страны на фоне заявления президента РФ Владимира Путина о том, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет родителя номер один и номер два.
"Великобритания продолжает отстаивать права представителей ЛГБТ по всему миру. Мы призываем международное сообщество бороться с дискриминацией представителей ЛГБТ и развивать многообразность и толерантность. Мы гордимся тем, что однополые браки в Великобритании законны и приветствуются", - заявил представитель Форин-офиса.
Президент России Владимир Путин заявил, что пока он возглавляет государство, в РФ не будет "родителя номер один" и "родителя номер два" - будут мама и папа. Такое заявление прозвучало на встрече с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию страны.
Президент России Владимир Путин проводит встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию
Вчера, 17:24
Итальянский депутат назвал позицию Путина по "папе и маме" разумной
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Конституция РФФорин-офисВладимир ПутинВеликобританияРоссияВ мире
Популярные комментарии
Да хоть зоофилию себе узаконьте, только нас избавьте от ваших нравов
14 февраля, 22:37
Оксана Доронина
7810012
Вот правильно, потому что название "родитель номер один" ущемляет того, кто должен быть "родитель номер два". Ещё подерутся, кто номер один. А у нас мама номер один и папа тоже номер один, и полное равенство.
14 февраля, 22:53
Адам Ваксель
68100001
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