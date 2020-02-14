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США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа
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РИА Новости

США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа

22:08 14.02.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкБокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"
Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото
ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США начнут проверять людей, которым ранее был поставлен диагноз грипп, на новый коронавирус, сообщила в пятницу журналистам представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессониер.
"CDC начал работать с пятью лабораториями по здравоохранению в США...чтобы мы могли начать тестирование людей с симптомами гриппа на наличие нового коронавируса", - сообщила Мессониер.
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Подобное тестирование начнется в лабораториях Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла, Чикаго и Нью-Йорка и позднее распространится на другие города.
В четверг стало известно о пятнадцатом случае заражения коронавирусом в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя. Сообщалось, что пациент с 7 февраля находился в карантине на военной базе в Техасе после эвакуации из Уханя. Сейчас он изолирован и получает медицинскую помощь в госпитале.
Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в провинции Хубэй. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. К настоящему моменту только в Китае от заболевания скончались 1367 человек, в их числе два иностранца, выздоровели почти 6 тысяч, число подтвержденных случаев заражения приближается к 60 тысячам. Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название - COVID-2019.
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