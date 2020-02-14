США начнут проверять на коронавирус пациентов с симптомами гриппа

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае". Архивное фото

Бокс пробоподготовки в микробиологической лаборатории ФБУЗ " Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"

ВАШИНГТОН, 14 фев - РИА Новости. США начнут проверять людей, которым ранее был поставлен диагноз грипп, на новый коронавирус , сообщила в пятницу журналистам представитель Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Нэнси Мессониер.

"CDC начал работать с пятью лабораториями по здравоохранению в США...чтобы мы могли начать тестирование людей с симптомами гриппа на наличие нового коронавируса", - сообщила Мессониер.

Подобное тестирование начнется в лабораториях Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Сиэтла, Чикаго и Нью-Йорка и позднее распространится на другие города.

В четверг стало известно о пятнадцатом случае заражения коронавирусом в США среди американских граждан, эвакуированных из Уханя. Сообщалось, что пациент с 7 февраля находился в карантине на военной базе в Техасе после эвакуации из Уханя. Сейчас он изолирован и получает медицинскую помощь в госпитале.

Власти США принимают ряд мер против вируса. Прямое авиасообщение с КНР прекращено, недавно побывавших в Китае иностранцев перестали впускать на территорию США. Несколько сотен американцев, эвакуированных из китайской провинции Хубэй, были помещены в двухнедельный карантин.