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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-14T22:05+0300
https://ria.ru/20200214/1564805292.html
Российские военные провели патрулирование провинции Алеппо в Сирии
https://cdn23.img.ria.ru/images/156177/38/1561773886_0:53:1816:1075_1036x0_80_0_0_d6116f3709db46dd47bfcd0bb2196383.jpg
РИА Новости

Российские военные провели патрулирование провинции Алеппо в Сирии

22:05 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкБронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
Бронеавтомобили патрульной службы военной полиции России на берегу реки Евфрат в Сирии
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Российская военная полиция продолжает патрулировать сирийско-турецкую границу на нескольких маршрутах в сирийской провинции Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Олег Журавлёв.
"Продолжено патрулирование подразделениями российской военной полиции ... в провинции Алеппо. Все мероприятия в рамках патрулирования по указанным маршрутам прошли в соответствии с утвержденными планами, без происшествий. Силами армейской авиации проведено воздушное патрулирование", - сказал Журавлев.
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РФ и Турция 22 октября подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы для содействия выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщал, что отвод курдов завершен досрочно. После этого началось совместное российско-турецкое патрулирование.
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