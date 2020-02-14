Эксперт оценил возможность закрепления цифровых прав в Конституции

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Закрепление в Закрепление в Конституции нормы о защите персональных данных граждан возможно обсуждать в контексте цифровых прав россиян, как отдельную статью Основного закона страны, считает гендиректор Института исследований интернета, ведущий аналитик Ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) Карен Казарян.

В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент компании Infowatch Наталья Касперская , возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", озвучила предложение IT-экспертов по внесению в статью 71 Конституции поправок, касающихся оборота и защиты персональных данных граждан. По мнению Касперской, оборот и защита данных граждан – это "дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства".

По мнению Казаряна, то, что одной из задач государства является защита данных граждан – "и так очевидно, исходя из законодательства и общей преамбулы Конституции".

"Если мы в принципе говорим о цифровых правах граждан, о том же праве на интернет, праве на конфиденциальность и так далее, то в таком контексте вполне возможно могла бы появиться отдельная статья (Конституции – ред.)", - сказал Казарян РИА Новости.