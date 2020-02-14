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Эксперт оценил возможность закрепления цифровых прав в Конституции
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РИА Новости

Эксперт оценил возможность закрепления цифровых прав в Конституции

22:11 14.02.2020 (обновлено: 00:05 15.02.2020)
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© РИА Новости / Павел ЛисицынКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Павел Лисицын
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Закрепление в Конституции нормы о защите персональных данных граждан возможно обсуждать в контексте цифровых прав россиян, как отдельную статью Основного закона страны, считает гендиректор Института исследований интернета, ведущий аналитик Ассоциации электротехнических компаний (РАЭК) Карен Казарян.
В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. Президент компании Infowatch Наталья Касперская, возглавляющая рабочую группу по информационной безопасности в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", озвучила предложение IT-экспертов по внесению в статью 71 Конституции поправок, касающихся оборота и защиты персональных данных граждан. По мнению Касперской, оборот и защита данных граждан – это "дело государственное, и оно должно находиться в ведении государства".
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По мнению Казаряна, то, что одной из задач государства является защита данных граждан – "и так очевидно, исходя из законодательства и общей преамбулы Конституции".
"Если мы в принципе говорим о цифровых правах граждан, о том же праве на интернет, праве на конфиденциальность и так далее, то в таком контексте вполне возможно могла бы появиться отдельная статья (Конституции – ред.)", - сказал Казарян РИА Новости.
Отвечая на вопрос, какие еще положения можно было бы предусмотреть в Конституции, Казарян отметил, что, например, в Финляндии в Конституции записано право граждан на доступ в интернет, а не просто на получение информации. "Можно спорить, надо это или нет, но вот пример имеется", - отметил эксперт.
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