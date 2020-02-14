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Главы МИД Ирана и Китая в Мюнхене обсудили ядерную сделку
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РИА Новости

Главы МИД Ирана и Китая в Мюнхене обсудили ядерную сделку

21:57 14.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 14 фев – РИА Новости. Министры иностранных дел Ирана и Китая Мохаммад Джавад Зариф и Ван И в пятницу обсудили ядерную сделку и коронавирус, сообщило иранское внешнеполитическое ведомство.
Другими темами разговора была операция США в Ираке, в ходе которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани, и крушение украинского самолета, сбитого по ошибке ПВО Ирана.
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"Главы МИД Ирана и Китая в ходе встречи на полях Мюнхенской конференции по безопасности обменялись мнениями по поводу Совместного всеобъемлющего плана действий, гибели генерала Сулеймани и украинского самолета", - говорится в сообщении в Telegram-канале МИД Ирана, деталей их беседы не приводится.
Другой темой переговоров стал коронавирус – Зариф поблагодарил китайского коллегу за сотрудничество и содействие в эвакуации иранских студентов из города Ухань – эпицентра вируса, а также оценил действия властей КНР в ситуации с вирусом.
В Иране на данный момент нет официально зарегистрированных случаев заражения коронавирусом. При этом было несколько подозрений на заболевание, а в СМИ проходила информация о гибели, связанной с коронавирусом, что власти не подтвердили.
По мере распространения вируса Тегеран принял решение приостановить авиасообщение с Китаем, а также помещать в карантин лиц, прибывающих в Иран, отправным пунктом которых был Китай.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
Владимир Ермаков
12 февраля, 11:23
В МИД надеются, что сотрудничество Ирана и МАГАТЭ не изменится
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Распространение нового коронавирусаСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Ван И (политик)Мохаммад Джавад ЗарифКитайМюнхенИранВ мире
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