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Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде
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РИА Новости

Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде

21:49 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш. Архивное фото
ООН, 14 фев – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш встретится в воскресенье в Исламабаде с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом и главой МИД страны Шахом Махмудом Куреши в Исламабаде, заявил на брифинге официальный представитель генерального секретаря Стефан Дюжаррик.
"Генеральный секретарь в воскресенье прибудет в Исламабад. Поведет двусторонние встречи с премьер-министром Имран Ханом, главой МИД Махмудом Куреши. Он также выступит в рамках мероприятия по устойчивому развитию и проблеме изменения климата", - сказал Дюжаррик.
В понедельник, по его словам, Гутерреш встретится с президентом Пакистана Арифом Алви.
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Имран ХанАнтониу ГутеррешПакистанИсламабадООНВ мире
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