Генсек ООН встретится с премьером и главой МИД Пакистана в Исламабаде

"Генеральный секретарь в воскресенье прибудет в Исламабад. Поведет двусторонние встречи с премьер-министром Имран Ханом, главой МИД Махмудом Куреши. Он также выступит в рамках мероприятия по устойчивому развитию и проблеме изменения климата", - сказал Дюжаррик.