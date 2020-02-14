Эксперт оценил предложенные Касперской поправки в Конституцию

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Поправки в 71 статью Поправки в 71 статью Конституции РФ , предложенные президентом группы компаний InfoWatch Натальей Касперской , позволят защитить права граждан в цифровом пространстве и суверенитет страны, рассказал РИА Новости президент АО "Крибрум" Игорь Ашманов.

В четверг президент РФ Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В ходе встречи президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская предложила сделать информационные технологии и оборот данных граждан предметом ведения деятельности РФ как государства.

"Что хотелось бы сделать: во-первых, чтобы было признано, что имеется цифровое пространство и информационные технологии. Что оно подлежит юрисдикции, находится в юрисдикции РФ. Что есть цифровая идентичность гражданина, которая в этом цифровом пространстве оперирует. Что гражданин имеет право на тайну идентификации, то есть он имеет право ограничивать или контролировать процесс идентификации себя цифрового, что должны быть запрещены любые формы ограничения или создания неравенства на основании цифровых профилей, цифровых рейтингов, цифрового следа и т.д. В целом, конечно, нам нужно защитить права граждан в цифровом пространстве и суверенитет, эта задача должна быть решена", - сказал Ашманов.

По его словам, любая технология обработки данных не должна использоваться во вред гражданам России, чтобы человек мог отказаться от использования цифрового пространства, что "сейчас по факту навязано" .

Он также пояснил, что изначально рабочая группа Касперской создала отдельную цифровую главу для Конституции, но внести такие поправки в Основной закон затруднительно. "Поэтому было принято решение ограничиться поправками в третью главу статьи 71, не задевать первую и вторую главы, потому что их изменение требует референдума. Было написано всего 2 пункта о том, что в ведении РФ находятся информационные технологии, а также в разделе по безопасности - обеспечение безопасности при применении информационных технологий и обороте данных", - отметил Ашманов.