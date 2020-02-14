Американский сенатор предложил альтернативу ядерной сделке с Ираном

"Банк, где бы все арабские нации и иранцы могли получать ядерное топливо, которое им нужно, но оно будет производиться за пределами региона (Ближнего Востока - ред.), а также будут гарантированы поставки энергии так, чтобы никому не нужно было бы заниматься обогащением урана. Потому что с помощью обогащения вы получаете ядерную бомбу", - добавил он.