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Американский сенатор предложил альтернативу ядерной сделке с Ираном
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РИА Новости

Американский сенатор предложил альтернативу ядерной сделке с Ираном

21:47 14.02.2020 (обновлено: 23:20 14.02.2020)
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© AP Photo / Andrew HarnikСенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
Сенатор-республиканец Линдси Грэм на пресс-конференции по поводу введения законодательства для пресечения сексуальных домогательств на рабочем месте
© AP Photo / Andrew Harnik
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предложил создать во Франции международный банк ядерного топлива, чтобы Иран мог пользоваться его услугами для развития мирного атома, как альтернативу нынешнему Совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.
"У меня есть идея, вместе с сенатором (Робертом) Менендес, заменить нынешний СВПД международным банком топлива, расположенном, например, во Франции или где-нибудь ещё, где мы могли бы его создать", - сказал сенатор, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
"Банк, где бы все арабские нации и иранцы могли получать ядерное топливо, которое им нужно, но оно будет производиться за пределами региона (Ближнего Востока - ред.), а также будут гарантированы поставки энергии так, чтобы никому не нужно было бы заниматься обогащением урана. Потому что с помощью обогащения вы получаете ядерную бомбу", - добавил он.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Исламской Республики. Иран объявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках сделки.
Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель
6 января, 02:04
Лидеры ФРГ, Франции и Британии призвали Иран не нарушать СВПД
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Линдси ГрэмБлижний ВостокМюнхенская конференция по безопасностиСШАВ мире
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