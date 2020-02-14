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СК проконтролирует дело о смерти ребенка под Красноярском
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РИА Новости

СК проконтролирует дело о смерти ребенка под Красноярском

21:43 14.02.2020
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© Фото : Следственный Комитет Российской ФедерацииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России
© Фото : Следственный Комитет Российской Федерации
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проконтролировать в центральном аппарате ведомства ход расследования дела о смерти двухлетнего ребенка в больнице Красноярска, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Ранее сообщалось, что ребенок с врожденным заболеванием, нуждавшийся в медицинском препарате, скончался, не получив необходимого лечения. Должностные лица министерства здравоохранения отказались закупить лекарство, сославшись на отсутствие финансирования.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования уголовных дел по факту смерти 2-летнего ребенка в Красноярской краевой детской больнице", - говорится в сообщении.
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Светлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)Александр БастрыкинКрасноярский крайКрасноярскПроисшествия
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