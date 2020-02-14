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Мантуров рассказал о влиянии коронавируса на поставки смартфонов
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РИА Новости

Мантуров рассказал о влиянии коронавируса на поставки смартфонов

21:35 14.02.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Архивное фото
РИМ, 14 фев - РИА Новости. Потенциальное отсутствие поставок китайских смартфонов в Россию из-за коронавирусной инфекции будет естественным образом влиять на цены, заявил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Вспышка коронавируса, который уже распространился по всему Китаю, пришлась на период праздничных выходных по случаю китайского Нового года. Из-за эпидемиологической ситуации власти продлили официальные выходные до 10 февраля, однако ряд предприятий в стране по-прежнему не работает.
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"Я не могу точно спрогнозировать, сколько продлится эпидемия в Китае, которая в данном случае влияет не на заражение смартфона, а на загрузку предприятия с учётом того, что они снижают темпы производства, которые могут повлиять на темпы поставок. Но сказать, как это будет происходить, когда и в каком объёме, мне сложно", - сказал министр.
По его словам, пока никаких заявлений с китайской стороны и предупреждений о том, что они будут снижать объёмы, не было.
"Ну, а если не будут поставлять, это естественным образом будет влиять на цену, потому что, к сожалению, у нас предпринимательское сообщество часто использует разные ситуации, и коронавирус, в том числе, не является исключением. Но надеюсь, что никаких чрезвычайных ситуаций не будет, и рассчитываю, что цены не вырастут, но это зависит от своевременности и объемов поставок", - подчеркнул Мантуров.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
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Распространение нового коронавирусаДенис МантуровВОЗМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)КитайРоссияЭкономика
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