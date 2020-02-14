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Мадуро призвал другие страны поддержать жалобу Венесуэлы на США
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РИА Новости

Мадуро призвал другие страны поддержать жалобу Венесуэлы на США

21:30 14.02.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Дружинин
УШУАЯ (АРГЕНТИНА), 14 фев - РИА Новости. Власти Венесуэлы просят международное сообщество поддержать жалобу Венесуэлы в Гаагский трибунал на санкции США, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро журналистам.
Накануне Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.
"Прошу ООН и другие страны, которые являются действительно защитниками прав человека ..., прошу поддержки и солидарности, чтобы они тоже обратились в Международный суд (в Гааге) и просили справедливости для Венесуэлы", - заявил он.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
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