Мадуро призвал другие страны поддержать жалобу Венесуэлы на США

УШУАЯ (АРГЕНТИНА), 14 фев - РИА Новости. Власти Венесуэлы просят международное сообщество поддержать жалобу Венесуэлы в Гаагский трибунал на санкции США, сообщил президент латиноамериканской страны Николас Мадуро журналистам.
Накануне Венесуэла подала жалобу в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.
"Прошу ООН и другие страны, которые являются действительно защитниками прав человека ..., прошу поддержки и солидарности, чтобы они тоже обратились в Международный суд (в Гааге) и просили справедливости для Венесуэлы", - заявил он.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.