В ГСС прокомментировали видео с "проваленными испытаниями" SSJ100

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компания " Компания " Гражданские самолёты Сухого " (ГСС, производитель самолёта Sukhoi Superjet 100) назвала появившуюся информацию о "проваленных испытаниях" самолёта SSJ 100-958 дискредитацией продукции российского авиастроения, планирует обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГСС.

Ранее бывший конструктор "Сухого" Вадим Лукашевич сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о том, что 4 и 7 февраля на самолете Sukhoi Superjet (SSJ 100-958) авиакомпании "Аэрофлот" по инициативе разработчика (АО "Гражданские самолеты Сухого") в реальных условиях прошли контрольные проверки выпуска аварийных надувных трапов, предназначенных для экстренной эвакуации пассажиров. По его словам, два трапа вышли в перевернутом виде, один порвался, вышел только один. Он опубликовал видео, на котором видны проблемы с выбросом трапа. Ряд СМИ после этого написали, что SSJ100 "провалил испытания" по эвакуации пассажиров.

"Налицо очередной виток кампании по дискредитации продукции российского авиастроения. Мы планируем обращаться в правоохранительные органы и прокуратуру с требованием определить источник видео, обстоятельства съёмки и ее распространения. Необходимо разобраться - на каком основании неустановленные лица на борту самолёта спровоцировали выброс надувного трапа, и почему устройство сработало некорректно", - сказали в ГСС.

"На видео абсолютно точно зафиксированы не испытания, которые регулярно проводит производитель. Контрольные выпуски проводятся на специальных площадках с профессиональной фиксацией данных и применением разных режимов. Это целая система, сертифицируемая по российским и международным требованиям", - добавили там.

В пресс-службе отметили, что когда, кем и где сделаны съёмки, как обслуживается данный самолёт - непонятно.