Мадуро заявил, что от Бразилии исходит террористическая угроза

УШУАЯ (АРГЕНТИНА), 14 фев - РИА Новости. Президент Бразилии угрожает Президент Бразилии угрожает Венесуэле актами насилия и терроризма, заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро журналистам.

"Есть террористические угрозы, они есть из Бразилии, и Болсонару стоит за этими угрозами терроризма и насилия против Венесуэлы, это Болсонару, в то время как военные Бразилии его в этом не поддерживают. Но Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в вооруженный конфликт против Венесуэлы", - сказал он.

Мадуро напомнил, что военнослужащие Венесуэлы, задержанные в Бразилии за нападение на воинскую часть, находятся в процессе получения статуса беженцев.

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Президент Венесуэлы Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать причастных к теракту против воинской части. Однако Бразилия официально отказалась реагировать на запрос Каракаса.