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Мадуро заявил, что от Бразилии исходит террористическая угроза
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РИА Новости

Мадуро заявил, что от Бразилии исходит террористическая угроза

21:21 14.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
УШУАЯ (АРГЕНТИНА), 14 фев - РИА Новости. Президент Бразилии угрожает Венесуэле актами насилия и терроризма, заявил глава Венесуэлы Николас Мадуро журналистам.
"Есть террористические угрозы, они есть из Бразилии, и Болсонару стоит за этими угрозами терроризма и насилия против Венесуэлы, это Болсонару, в то время как военные Бразилии его в этом не поддерживают. Но Болсонару втягивает вооруженные силы Бразилии в вооруженный конфликт против Венесуэлы", - сказал он.
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Мадуро напомнил, что военнослужащие Венесуэлы, задержанные в Бразилии за нападение на воинскую часть, находятся в процессе получения статуса беженцев.
Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес 22 декабря сообщил, что оппозиция совершила нападение на воинскую часть на юге страны, погиб один военный. Президент Венесуэлы Мадуро призвал Перу и Бразилию задержать и выдать причастных к теракту против воинской части. Однако Бразилия официально отказалась реагировать на запрос Каракаса.
Позже, после обнаружения пяти военнослужащих Венесуэлы, Мадуро назвал их террористами и дезертирами, совершившими нападение на воинскую часть, и призвал генпрокуратуру ускорить работу с органами юстиции Бразилии по их выдаче.
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Жаир БолсонаруНиколас МадуроАргентинаВенесуэлаБразилияВ мире
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