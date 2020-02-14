Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско из-за коронавируса

"Соблюдая меры предосторожности, мы отменили наш Global Marketing Summit, учитывая возникшие риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом", - приводит газета заявление представителя компании Энтони Харрисона.

По данным газеты, конференция была запланирована на 9-12 марта и должна была пройти в выставочном комплексе "Центр Москоне". В этом году ее должны были посетить около пяти тысяч участников.