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2020-02-14T21:15+0300
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Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско из-за коронавируса
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РИА Новости

Facebook отменила конференцию в Сан-Франциско из-за коронавируса

21:15 14.02.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Компания Facebook отменила конференцию Global Marketing Summit, которая должна была пройти в Сан-Франциско в следующем месяце, из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает газета San Francisco Chronicle.
"Соблюдая меры предосторожности, мы отменили наш Global Marketing Summit, учитывая возникшие риски для здоровья населения, связанные с коронавирусом", - приводит газета заявление представителя компании Энтони Харрисона.
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Отмечается, что Facebook намерена провести это мероприятие в предстоящие годы.
По данным газеты, конференция была запланирована на 9-12 марта и должна была пройти в выставочном комплексе "Центр Москоне". В этом году ее должны были посетить около пяти тысяч участников.
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