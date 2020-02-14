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Российский посол в Кении напомнил о событиях 1942 года
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РИА Новости

Российский посол в Кении напомнил о событиях 1942 года

21:09 14.02.2020 (обновлено: 21:10 14.02.2020)
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© Fotolia / Natalia PushchinaНайроби, Кения
Найроби, Кения
© Fotolia / Natalia Pushchina
Найроби, Кения. Архивное фото
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Посол России в Найроби Дмитрий Максимычев рассказал, что в годы Второй мировой войны советские и кенийские моряки сражались вместе против сил вишистской Франции на Мадагаскаре.
"Мало кто знает, что ... в 1942 году советские моряки и кенийские королевские стрелки, которые входили в британские вооруженные силы, приняли участие в совместной военной операции "Броненосец" на Мадагаскаре против сил вишистской Франции - в то время союзницы фашистской Германии и милитаристской Японии", - сказал Максимычев в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.
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Он отметил, что эта операция имела большое стратегическое значение в глобальном противостоянии антигитлеровских сил с державами Оси. Посол добавил, что в 2020 году российское диппредставительство запланировало целую серию мероприятий по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.
"Это и специальная встреча в найробийском отделении ООН с демонстрацией российского фильма по военной тематике, и торжественный прием, и публичные лекции в университетах. Недавняя встреча в найробийском отделении ООН в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста и 75-летием освобождения Освенцима показала живой интерес со стороны кенийцев к истории Второй мировой войны, роли нашей страны в победе над нацизмом, их острое желание восполнить информационный вакуум по данному вопросу, навязанный им западными СМИ. Будем работать над этим", - пообещал российский посол
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