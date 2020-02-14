Российский посол в Кении напомнил о событиях 1942 года

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Посол России в Найроби Дмитрий Максимычев рассказал, что в годы Второй мировой войны советские и кенийские моряки сражались вместе против сил вишистской Посол России в Найроби Дмитрий Максимычев рассказал, что в годы Второй мировой войны советские и кенийские моряки сражались вместе против сил вишистской Франции на Мадагаскаре

"Мало кто знает, что ... в 1942 году советские моряки и кенийские королевские стрелки, которые входили в британские вооруженные силы, приняли участие в совместной военной операции "Броненосец" на Мадагаскаре против сил вишистской Франции - в то время союзницы фашистской Германии и милитаристской Японии", - сказал Максимычев в интервью РИА Новости по случаю Дня дипломатического работника.

Он отметил, что эта операция имела большое стратегическое значение в глобальном противостоянии антигитлеровских сил с державами Оси. Посол добавил, что в 2020 году российское диппредставительство запланировало целую серию мероприятий по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны.