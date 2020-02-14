Иран готов обсуждать поставку нефти в Белоруссию по заниженным ценам

Он напомнил, что ранее из Ирана в Белоруссию осуществлялись пробные поставки партий "черного золота". "Я думаю, не надо смотреть на этот вопрос с точки зрения политики. Если наши белорусские друзья заинтересованы в этих поставках, мы готовы вести переговоры. И мы готовы продавать сырье по приемлемой цене, то есть, может, даже ниже мировых котировок. Это зависит от решения правительства Белоруссии, готовы ли они купить у нас нефть", - сказал посол.