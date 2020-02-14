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Сеул попросил ЮНЕСКО признать границу с КНДР международной зоной мира
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РИА Новости

Сеул попросил ЮНЕСКО признать границу с КНДР международной зоной мира

21:07 14.02.2020
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© AP Photo / Lee Jin-manКарта Северной и Южной Кореи
Карта Северной и Южной Кореи
© AP Photo / Lee Jin-man
Карта Северной и Южной Кореи. Архивное фото
МЮНХЕН, 14 фев - РИА Новости. Южная Корея просит ЮНЕСКО признать демилитаризованную зону на границе с Северной Кореей международной мирной зоной, что могло бы служить своего рода гарантией безопасности для обеих стран, сказала глава МИД Южной Кореи Кан Гён Хва.
"Диалог зашёл в тупик, но мы намерены продолжать двигаться в направлении к полной денуклеаризации Северной Кореи и добиться результата", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
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"Пока мы предлагаем некие многосторонние усилия, если их так можно назвать. Например, мы просим международное сообщество и, в частности, агентства ООН, такие как ЮНЕСКО, работать с нами для того, чтобы демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей была объявлена международной зоной мира, это было бы физической и институциональной гарантией безопасности как для Южной, так и для Северной Кореи", - добавила министр.
По ее словам, в Сеуле считают, что "это могло бы стать конкретным шагом для решения проблем Корейского полуострова".
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