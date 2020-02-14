Сеул попросил ЮНЕСКО признать границу с КНДР международной зоной мира

"Диалог зашёл в тупик, но мы намерены продолжать двигаться в направлении к полной денуклеаризации Северной Кореи и добиться результата", - сказала она, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Пока мы предлагаем некие многосторонние усилия, если их так можно назвать. Например, мы просим международное сообщество и, в частности, агентства ООН, такие как ЮНЕСКО, работать с нами для того, чтобы демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей была объявлена международной зоной мира, это было бы физической и институциональной гарантией безопасности как для Южной, так и для Северной Кореи", - добавила министр.