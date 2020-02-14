Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T21:03+0300
https://ria.ru/20200214/1564803761.html
Лайнеры SSJ100 войдут в парк авиакомпании для Дальнего Востока
https://cdn24.img.ria.ru/images/155335/53/1553355332_0:0:3183:1790_1036x0_80_0_0_82e5b87677be600b52e8fadce501515f.jpg
РИА Новости

Лайнеры SSJ100 войдут в парк авиакомпании для Дальнего Востока

21:03 14.02.2020
594
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет-100"
Самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Самолет "Сухой Суперджет-100". Архивное фото
РИМ, 14 фев - РИА Новости. Российские пассажирские самолёты Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) войдут в парк авиакомпании для Дальнего Востока, предварительно в количестве 20 машин, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Президент России Владимир Путин ранее поручил правительству до 31 января проработать создание авиакомпании с российскими самолетами для перевозок в Дальневосточном федеральном округе и в труднодоступных районах.
Воздушное судно авиакомпании Аврора DHC-8-200
20 января, 13:00
"Аврору" предложили в качестве авиакомпании для Дальнего Востока
"Конечно, да. В объёме, которая может потребить эта дальневосточная компания. Предварительно, по крайней мере то, что мы обсуждали с Минтрансом и Миндальвостока, это порядка 20 машин. Для ОАК это хороший заказ", - сказал Мантуров, отвечая на вопрос, планируется ли поставлять SSJ100 для новой дальневосточной компании.
Министр транспорта РФ Евгений Дитрих ранее сообщал, что Минтранс направил в правительство свои предложения по авиакомпании для Дальнего Востока и ожидает в ближайшее время совещания по этому вопросу. Он также сообщал, что пока не решено, будет ли это новая авиакомпания или она будет создана на базе действующего перевозчика. Неизвестно пока и кто будет ей управлять - кто-то из крупнейших корпораций, регион или авиакомпания.
Президент РФ Владимир Путин и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время встречи
15 января, 15:31
Путин поручил создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
1733016
Обсудить 1
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100)Евгений ДитрихДальний ВостокДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
В ГСС прокомментировали видео с "проваленными испытаниями" SSJ100
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Курская дуга. Атака соединений 5 Гвардейской танковой армии в районе Прохоровки
В ЛНР перезахоронили останки погибшего на Курской дуге красноармейца
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Иран готов обсуждать поставку нефти в Белоруссию по заниженным ценам
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров
Мантуров рассказал о влиянии коронавируса на поставки смартфонов
Конституция Российской Федерации
Американский эксперт оценил возможные поправки в Конституцию России
На месте ДТП с участием микроавтобуса Mercedes и грузовика Volvo у деревни Рудо Псковской области
Бастрыкин взял на контроль дело о ДТП под Псковом
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа
"Аэрофлот" назвал плюсы от приостановки поставок Boeing 737MAX
Президент группы компаний InfoWatch Наталья Касперская
Эксперт оценил предложенные Касперской поправки в Конституцию
Мэрия Новосибирска
СГК в 2020 году достроит теплотрассу над станцией метро в Новосибирске
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Северной Осетии после конфликта со стрельбой погиб человек
Место жесткой посадки вертолета Ми-8 на Ямале
Комиссия МАК расследует жесткую посадку вертолета на Ямале
Активисты Молодой Гвардии Единой России во время проведения мониторинга аптеки с целью выявления завышенных цен на противовирусные препараты и медицинские маски
В Мурманске зафиксировали одну из самых высоких цен на маски
Конституция РФ на столе участников заседания рабочей группы по поправкам в Конституцию
ЦИК готов обеспечить голосование по поправкам к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
Лента новостейМолния