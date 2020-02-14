В Мурманске зафиксировали одну из самых высоких цен на маски

МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Мурманске зафиксирована одна из самых высоких в РФ цен на медицинские маски - 50 рублей, свидетельствуют данные мониторинга "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР).
В пресс-службе движения рассказали, что активисты МГЕР с 6 февраля ведут федеральный мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках 77 регионов России. По данным на 13 февраля, проверены были почти 2500 аптек.
"Средняя цена одной маски составляет 6 рублей, максимальная цена в 50 рублей зафиксирована в Мурманске", - приводит пресс-служба слова зампреда координационного совета МГЕР Ивана Дзюбана.
Он уточнил, что все данные мониторинга направляются в Федеральную антимонопольную службу. Активисты также проводят одиночные пикеты и оставляют на входных дверях аптек наклейки "Здесь завышают цены".
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры.
Президент РФ на совещании с правительством ранее предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.