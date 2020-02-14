Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-14T20:45+0300
https://ria.ru/20200214/1564803414.html
В Мурманске зафиксировали одну из самых высоких цен на маски
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/08/1564438396_0:187:1000:750_1036x0_80_0_0_c87fecba64556ed7305e1806e2e32b2d.jpg
РИА Новости

В Мурманске зафиксировали одну из самых высоких цен на маски

20:45 14.02.2020
1124
© Фото : МГЕР Активисты "Молодой Гвардии Единой России" во время проведения мониторинга аптеки с целью выявления завышенных цен на противовирусные препараты и медицинские маски
 Активисты Молодой Гвардии Единой России во время проведения мониторинга аптеки с целью выявления завышенных цен на противовирусные препараты и медицинские маски
© Фото : МГЕР
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В Мурманске зафиксирована одна из самых высоких в РФ цен на медицинские маски - 50 рублей, свидетельствуют данные мониторинга "Молодой Гвардии Единой России" (МГЕР).
В пресс-службе движения рассказали, что активисты МГЕР с 6 февраля ведут федеральный мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках 77 регионов России. По данным на 13 февраля, проверены были почти 2500 аптек.
"Средняя цена одной маски составляет 6 рублей, максимальная цена в 50 рублей зафиксирована в Мурманске", - приводит пресс-служба слова зампреда координационного совета МГЕР Ивана Дзюбана.
Он уточнил, что все данные мониторинга направляются в Федеральную антимонопольную службу. Активисты также проводят одиночные пикеты и оставляют на входных дверях аптек наклейки "Здесь завышают цены".
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в аптеке
13 февраля, 11:56
ЕР и Минздрав ускорят рассмотрение проекта о производственных аптеках
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры.
Президент РФ на совещании с правительством ранее предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек, включая два случая в России.
Продажа медицинских масок в аптеке
Вчера, 12:16
Ульяновский минздрав ввел лимит на продажу масок в аптеках региона
4220132
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаКоронавирусыМолодая гвардия Единой РоссииМурманскРоссияОбщество
Рекомендуем
Самолеты Sukhoi Superjet 100 в цехе окончательной сборки
В ГСС прокомментировали видео с "проваленными испытаниями" SSJ100
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Иран готов обсуждать поставку нефти в Белоруссию по заниженным ценам
Сотрудники лаборатории в китайском городе Ухань
Минздрав Египта объявил о первом случае заражения коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко рассказал о намеках России на присоединение Белоруссии
Мюнхенская конференция по безопасности
Слуцкий прокомментировал слова Штайнмайер о "двойных стандартах"
Строительство газопровода Северный поток-2
Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
Военнослужащие в Донбассе
В Киеве оценили "12 шагов" по урегулированию ситуации на Украине
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
В МИД Британии прокомментировали слова Путина о "маме и папе"
Автомобили полиции
У замначальника ГИБДД по Воронежской области нашли более 20 квартир
Президент РФ Владимир Путин во время телефонного разговора
Путин выразил Зеленскому соболезнования из-за гибели украинцев в ДТП
Молодая пара в кровати
Ученые рассказали о связи секса с развитием рака
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о возможной корректировке платежей "дочке" "Газпрома"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко: директора сахарных заводов признались в коррупции
Строительство Белорусской АЭС
Эксперт прокомментировал ситуацию с БелАЭС
Вертолет Ми-8АМТШ
СМИ сообщили об отказе Мексики покупать военные вертолеты у России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:46США готовят эвакуацию своих граждан с карантинного лайнера в Японии
06:45"Ъ" раскрыл условие встречи лидеров "пятерки" Совбеза
06:34Глава МИД КНР заявил, что США представляют угрозу для Китая
06:27Из Китая в Благовещенск организуют три временных транспортных коридора
06:22Стало известно, почему тускнеет знаменитый "Крик" Эдварда Мунка
06:14Эвакуированных из Уханя южнокорейцев выпустили из карантина
06:11Защита обжалует арест отца, оставившего детей в Шереметьево
06:01Исследование показало, что изменила Система быстрых платежей
05:54На Гаити возросло количество детей, погибших во время пожара
05:50В Петербурге ликвидировали открытое горение в производственном здании
05:38Ozon: "Оскар" подстегнул продажи книги "Маленькие женщины" в 72 раза
05:33Исследование: россияне сократили перекредитование ипотеки на треть
05:21Суд в Хабаровске арестовал мужчину, бросившего детей в Шереметьево
05:19В Хубэй прибыли более 25 тысяч медиков со всего Китая
05:15В посольстве России прокомментировали дело о геноциде в Ейске
05:07Западная часть Алеппо остается зоной риска из-за обстрелов боевиков
05:04В США заявили о невозможности заменить российские РД-180 еще 10 лет
05:02В Петербурге горит производственное здание на площади 300 "квадратов"
05:01Оставивший детей в Шереметьево отец прокомментировал момент задержания
04:49Куба намерена погасить более 30 миллионов евро долга, сообщает СМИ
Лента новостейМолния