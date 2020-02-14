В Мурманске зафиксировали одну из самых высоких цен на маски

Активисты "Молодой Гвардии Единой России" во время проведения мониторинга аптеки с целью выявления завышенных цен на противовирусные препараты и медицинские маски

В пресс-службе движения рассказали, что активисты МГЕР с 6 февраля ведут федеральный мониторинг цен на медицинские маски и противовирусные препараты в аптеках 77 регионов России. По данным на 13 февраля, проверены были почти 2500 аптек.

"Средняя цена одной маски составляет 6 рублей, максимальная цена в 50 рублей зафиксирована в Мурманске", - приводит пресс-служба слова зампреда координационного совета МГЕР Ивана Дзюбана.

Он уточнил, что все данные мониторинга направляются в Федеральную антимонопольную службу. Активисты также проводят одиночные пикеты и оставляют на входных дверях аптек наклейки "Здесь завышают цены".

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщили ранее РИА Новости крупнейшие российские онлайн-ритейлеры.

Президент РФ на совещании с правительством ранее предложил отбирать лицензии у организаций, которые завысили цены на медицинские маски и лекарства, пытаясь нажиться на ситуации вокруг коронавируса.