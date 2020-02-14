ОБСЕ рекомендовала Польше разделить власть и партии во время выборов

ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рекомендует властям Польши четко разделить власть и партии во время избирательных компаний, говорится в отчете, опубликованном по результатам наблюдения за парламентскими выборами.

Выборы парламента Польши прошли 13 октября. Большинство в парламенте и возможность формировать правительство сохранила партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.

"Выборы были хорошо подготовлены, и участники могли свободно проводить избирательную кампанию, но предвзятость СМИ и риторика нетерпимости вызывали серьезную обеспокоенность", - говорится в сообщении.

БДИПЧ считает, что недавние поправки к избирательной правовой базе касались некоторых предыдущих рекомендаций БДИПЧ, "но есть некоторые существенные пробелы, особенно связанные с агитацией со стороны государственных должностных лиц, финансированием избирательных кампаний и разрешением споров в ходе выборов".

Ключевые рекомендации включают в себя пересмотр правовой базы для "обеспечения независимости и беспристрастности учреждений, ответственных за обеспечение целостности избирательного процесса, включая Национальную избирательную комиссию", "обеспечение четкого разделения между государством и партией путем принятия мер по разделению правительственной администрации и партийной агитации". Для достижения этих целей БДИПЧ предлагает внесение поправок в законодательство, "чтобы адекватно определять и регулировать агитацию со стороны публичных должностных лиц".