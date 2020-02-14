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2020-02-14T20:51+0300
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ОБСЕ рекомендовала Польше разделить власть и партии во время выборов
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РИА Новости

ОБСЕ рекомендовала Польше разделить власть и партии во время выборов

20:44 14.02.2020 (обновлено: 20:51 14.02.2020)
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© Depositphotos / rognarВаршава
Варшава
© Depositphotos / rognar
Варшава. Архивное фото
ВАРШАВА, 14 фев – РИА Новости. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ рекомендует властям Польши четко разделить власть и партии во время избирательных компаний, говорится в отчете, опубликованном по результатам наблюдения за парламентскими выборами.
Выборы парламента Польши прошли 13 октября. Большинство в парламенте и возможность формировать правительство сохранила партия "Право и справедливость" Ярослава Качиньского.
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"Выборы были хорошо подготовлены, и участники могли свободно проводить избирательную кампанию, но предвзятость СМИ и риторика нетерпимости вызывали серьезную обеспокоенность", - говорится в сообщении.
БДИПЧ считает, что недавние поправки к избирательной правовой базе касались некоторых предыдущих рекомендаций БДИПЧ, "но есть некоторые существенные пробелы, особенно связанные с агитацией со стороны государственных должностных лиц, финансированием избирательных кампаний и разрешением споров в ходе выборов".
Ключевые рекомендации включают в себя пересмотр правовой базы для "обеспечения независимости и беспристрастности учреждений, ответственных за обеспечение целостности избирательного процесса, включая Национальную избирательную комиссию", "обеспечение четкого разделения между государством и партией путем принятия мер по разделению правительственной администрации и партийной агитации". Для достижения этих целей БДИПЧ предлагает внесение поправок в законодательство, "чтобы адекватно определять и регулировать агитацию со стороны публичных должностных лиц".
Кроме того, наблюдатели рекомендуют "отменить все положения, предусматривающие уголовное преследование за клевету и оскорбление, а вместо этого использовать гражданские санкции".
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Бюро по демократическим институтам и правам человекаПольшаВаршаваВ мире
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