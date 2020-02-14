В ДНР заявили об ухудшении обстановки на линии соприкосновения

ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Руководитель представительства самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов заявил об ухудшении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.
Ранее представительство ДНР в СЦКК сообщило, что утром в пятницу массированному обстрелу со стороны украинских силовиков подверглась западная окраина Донецка. Около часа вёлся огонь по Старомихайловке, всего было выпущено 15 мин калибром 120 и 82 миллиметра. Под обстрелом оказались территория школы и шахта.
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"Обстановка на линии соприкосновения продолжает накаляться, вооруженные формирования Украины целенаправленно обстреливают жилые кварталы, подвергая опасности жизнь и здоровье мирных граждан",- сказал Якубов журналистам.
Он отметил, что за последние две недели на территории ДНР было повреждено шесть объектов инфраструктуры, полностью уничтожен один и повреждено 16 домов. Эта ситуация и затягивание Киевом подписания дополнительных документов по контролю за нарушениями режима прекращения огня говорят о том, что власти Украины не намерены действовать в интересах достижения мира в Донбассе, полагает Якубов.
"Предотвратить дальнейшую эскалацию конфликта возможно только путем давления на киевское руководство... Призываем представителей международных организаций вынести вопрос грубейших нарушений ВФУ на предстоящее заседание Совета Безопасности ООН 18 февраля",- подчеркнул он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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