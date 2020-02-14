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2020-02-14T20:38+0300
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Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"
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РИА Новости

Глава OMV прокомментировал строительство "Северного потока — 2"

20:25 14.02.2020 (обновлено: 20:38 14.02.2020)
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© Nord Stream 2 / AgitecoСтроительство газопровода "Северный поток-2"
Строительство газопровода Северный поток-2
© Nord Stream 2 / Agiteco
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российская сторона сможет завершить строительство газопровода "Северный поток — 2", заявил Райан Зеле, глава австрийской нефтегазовой компании OMV, которая финансирует проект.
"Как я понимаю, они ищут судно, и, готов поспорить, они его найдут", — сказал он в комментарии Bloomberg.
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Зеле отметил, что для укладки труб на небольшой глубине "не требуются супертехнологии", а необходимо лишь найти подходящее судно.
В конце прошлого года президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет, предусматривающий, в частности, санкции против газопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток". Вашингтон потребовал от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. Компания Allseas, которая занимается прокладкой "Северного потока — 2", уже приостановила работы.
Министр энергетики Александр Новак заявил, "Северный поток — 2" может быть достроен судном "Академик Черский", однако для его дополнительной подготовки потребуется некоторое время.
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Несколько дней назад судно покинуло порт Находки на Дальнем Востоке, где стояло с октября, и отправилось в Сингапур. Ожидается, что оно прибудет туда 22 февраля.
Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG в декабре отмечал, что для завершения строительства трубопровода осталось уложить около 160 километров по двум ниткам.

"Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку по дну Балтийского моря двух ниток газопровода из России в Германию. Его мощность составит 55 миллиардов кубометров в год.
Газопровод пройдет через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Германия и Австрия поддерживают российский проект, будучи заинтересованными в надежных поставках топлива. Также за строительство газопровода выступает Норвегия, правительству которой принадлежат 30 процентов акций компании Kvaerner — одного из подрядчиков строительства.
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23 декабря 2019, 17:25Акценты
Моя хата – в Альпах. Трубоукладчик "Северного потока-2" смотал удочкиШвейцарцев не стоит судить строго. На философии "если что, то моя хата в Альпах" их нейтралитет держится. Они потому такие богатые, что такие умные. Так что не удивили. Где тонко, там и рвется. А тут одни кантоны.
Литва, Латвия и Польша критикуют "Северный поток — 2", называя проект политически мотивированным. Кроме того, против строительства выступает Украина, опасающаяся потерять доходы от транзита российского газа, а также США, планирующие поставлять собственный сжиженный природный газ в Европу. Более того, в американском конгрессе подготовили законопроект, предусматривающий введение санкций против участников проекта.
В Москве неоднократно отмечали, что "Северный поток — 2" носит исключительно экономический характер и отвечает европейским интересам. Кроме того, официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала санкции против участников энергетического проекта, назвав их новым витком русофобии.
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4012012738276
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Северный поток — 2РоссияСШАЭкономика
Популярные комментарии
СП -2 был создан для того , что бы не пользоваться услугами Украины для прокачки своего газа в Европу . Этот проект с треском провалился . Зачем нужен теперь СП -2 ? Что бы просто его достроить назло ?
14 февраля, 21:09
freizdorf
193171014140
Если бы могли - давно бы щёлкнули. А как?
14 февраля, 21:00
wwww.russ_.guard
29800016
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