Пензенский зоопарк в День влюбленных провел "свадьбу" альпак

САРАТОВ, 14 фев - РИА Новости. Пензенский зоопарк в пятницу в День всех влюбленных впервые провел "свадебную церемонию" альпак, сообщила администрация учреждения.
"Сегодня в зоопарке впервые состоялось очень доброе, милое, трогательное мероприятие - "свадебная церемония" альпак. Сотрудники зоопарка организовали настоящую выездную церемонию: с речью регистратора, свадебными нарядами, подарками и, конечно же, гостями", - говорится в сообщении на странице зоопарка в Facebook.
"Жених Индус, как ему и подобает, проявил себя как настоящий джентльмен - смело повел свою застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где молодожены принимали поздравления гостей и конечно попробовали праздничное угощение. В то время как жених, став официально супругом, уплетал "свадебный букет", красавица невеста с удовольствие позировала перед камерой", - отмечается в сообщении.
Зоопарк Пензы площадью 9,8 гектара был открыт в 1981 году, на его территории расположены три естественных водоема, собрана уникальная коллекция древесных, кустарниковых и травянистых пород. Коллекция зоопарка насчитывает более 2000 особей животных, 186 видов. Ежегодно зоопарк принимает свыше 160 тысяч посетителей.
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