Пензенский зоопарк в День влюбленных провел "свадьбу" альпак

"Сегодня в зоопарке впервые состоялось очень доброе, милое, трогательное мероприятие - "свадебная церемония" альпак. Сотрудники зоопарка организовали настоящую выездную церемонию: с речью регистратора, свадебными нарядами, подарками и, конечно же, гостями", - говорится в сообщении на странице зоопарка в Facebook.

"Жених Индус, как ему и подобает, проявил себя как настоящий джентльмен - смело повел свою застенчивую невесту Эльзу к столу регистрации, где молодожены принимали поздравления гостей и конечно попробовали праздничное угощение. В то время как жених, став официально супругом, уплетал "свадебный букет", красавица невеста с удовольствие позировала перед камерой", - отмечается в сообщении.